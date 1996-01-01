Большинству российских инвестиционных компаний удалось пережить падение фондового рынка

Этому способствовали сокращение издержек, привлечение сторонних инвесторов, а также возвращение к основам бизнеса - брокерским операциям. Быстрое восстановление фондового рынка во втором и третьем кварталах этого года и такое же стремительное возвращение частных клиентов оказали дополнительную поддержку инвесткомпаниям.

Однако участники торгов ожидают усиления процессов консолидации рынка среди крупных компаний с государственным или иностранным капиталом. Небольшим же компаниям придется переквалифицироваться в субброкеры или хедж-фонды. Подробности - в материале "Коммерсанта".

Фондовый рынок ушел от кризиса

Кризис на фондовом рынке ударил по бизнесу российских инвестиционных компаний. Осенью прошлого года, когда российские фондовые индексы потеряли более трех четвертей от своих максимальных значений, казалось, что переживут этот кошмар немногие. Проблема выживания встала даже перед крупнейшими игроками. Суммарные обороты инвесткомпаний по акциям, согласно отчетности ФБ ММВБ, за три квартала 2009 г. составили 23 трлн руб. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы операций с облигациями сократились еще больше - в 2,8 раза, до 2,6 трлн руб. Причем падение оборотов по муниципальным облигациям было трехкратным. Вдвое снизились объемы биржевых сделок с паями. Однако если рассматривать поквартальную динамику биржевых операций с ценными бумагами, то ситуация не выглядит такой уж плачевной. Напротив, инвесткомпании стремительно восстанавливают утраченные позиции.

Более чем двукратный провал по объему операций в четвертом квартале 2008 г. (4,2 трлн руб.) и первом квартале 2009 г. (4,9 трлн руб.) сменился стремительным ростом в последующие месяцы. Во втором и третьем кварталах этого года объемы торгов акциями составляли около 9 трлн руб., что близко к докризисным значениям - 10-11 трлн руб. за квартал. Темпы восстановления рынка облигаций пока отстают. Его доля в общем обороте за третий квартал была чуть больше 13% (1,4 трлн руб.), тогда как год назад превышала 20% (3,0 трлн руб.).

В целом интерес к фондовому рынку со стороны частных клиентов на протяжении последнего года оставался высоким. Как отмечает главный сейлз-трейдер JP Morgan в России Владимир ЧХИКВАДЗЕ, в этом году выросла активность российских спекулятивных игроков, в то время как активность институциональных инвесторов в целом снизилась. По словам директора управления "Персональные инвестиции и финансы" группы компаний "Тройка Диалог" Андрея ЗВЕЗДОЧКИНА, "если приток средств частных клиентов в ПИФы и сократился, то на рынке брокерского обслуживания активность клиентов значительно выросла". По оценке заместителя гендиректора ИФК "Метрополь" по инвестиционно-банковской деятельности Хока САНШАЙНА, активность профессиональных инвесторов на рынке акций по сравнению с прошлым годом снизилась примерно на 50%. В сентябре этого года, согласно данным ФБ ММВБ, доля операций физических лиц с акциями выросла до 35,1% - максимального уровня за все время наблюдения. Показательно, что в первой половине 2008 г. эта доля сокращалась, оставаясь ниже 17%.

Эксперты отмечают, что у крупных клиентов пользуются спросом консервативные инструменты - рублевые и валютные облигации, а также инструменты с защитой капитала, основанные на опционных стратегиях. Небольшие же частные клиенты предпочитают работать с высоколиквидными акциями. Резко снизились потребности клиентов в заемных средствах. Как отмечает Михаил Молчанов, "инвесторы утратили желание использовать средства, занимаемые у брокера, они используют ресурсы в рамках личного счета". Владимир Чхиквадзе также говорит о значительном снижении использования "финансового рычага" и производных инструментов, смещении акцентов в сторону операций с инструментами с фиксированной доходностью.

В целом за последний год спрос клиентов заметно сдвинулся в пользу брокерского обслуживания. В этом же направлении смещаются и доходы инвестиционных компаний. Начальник отдела развития и анализа "Церих Кэпитал Менеджмент" Сергей ДАВЫДКИН отмечает, что основной доход любого брокера складывается из брокерской комиссии и платы за маржинальное кредитование, в период же кризиса доля дохода от маржинального кредитования у многих брокеров значительно снизилась и стала меньше дохода от брокерских комиссий. Аналитик уточняет, что до кризиса "более 50% дохода получали за счет предоставления маржинальных кредитов", теперь же основной доход получают в виде комиссии за оказание брокерских услуг.

Курс на консолидацию

Несмотря на то что объем операций за три квартала у ведущих компаний снизился на 30-50%, в последние месяцы ряд из них даже перекрыли показатели докризисных месяцев. В первую очередь это касается ведущих интернет-брокеров ("Финам", БКС, ГК "Алор", "Церих Кэпитал Менеджмент", "Ренессанс Онлайн", "Ай Ти Инвест"). В целом, как отмечает начальник отдела развития и анализа "Церих Кэпитал Менеджмент" Сергей ДАВЫДКИН, брокерские компании выдержали удар, и хотя изменилась рыночная доля компаний по оборотам, однако массовых банкротств, которые предрекали СМИ, не случилось.

В сентябре этого года в Минюсте было зарегистрировано положение ФСФР, изменяющее норматив достаточности собственных средств профессиональных участников фондового рынка. Требования к их капиталу были существенно увеличены. В настоящее время для компаний, имеющих брокерскую лицензию и лицензию для управления ценными бумагами, собственный капитал должен составлять не менее 10 млн руб. Для дилерской лицензии - 5 млн руб. С 1 июля 2010 г. по дилерской и брокерской лицензиям, а также по лицензии на управление ценными бумагами планка поднимается до 35 млн руб. Еще через год, с 1 июля 2011 г., профучастники должны увеличить капитал до 50 млн руб. Участники рынка отмечают, что время для повышения требований к капиталу выбрано не совсем подходящее, в проигрыше окажутся региональные брокеры, у которых самая узкая клиентская база, снизившаяся в период кризиса. Завышенные требования к собственному капиталу могут негативно отразиться на структуре бизнеса. Андрей Белинский опасается, что в отрасли могут остаться только банки, "для которых обслуживание клиентов на рынке ценных бумаг далеко не всегда является основным бизнесом".

В результате этих новаций небольшие игроки будут вынуждены менять свой статус. По мнению Вадима Бараусова, для небольших брокеров самое правильное - это стать агентами или субброкерами более крупных игроков и таким образом остаться на рынке. Хок Саншайн полагает, что небольшие компании будут проигрывать в конкурентной борьбе, и многие из них "вынужденно превратятся в хедж-фонды, управляющие деньгами своих клиентов".

По оценке Евгения Данкевича, на рынке останется пять-шесть крупных брокерских компаний, которые возьмут под контроль более 90% клиентов, "остальные займут ниши или исчезнут с рынка". Будет также расти доля рынка акций, принадлежащая госбанкам и иностранным банкам.