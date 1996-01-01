Росбанк расширил сеть банкоматов

Росбанк установил в Приморье уже 105 банкоматов. Банкоматы оснащены такими возможностями, как: выдача наличных денежных средств, перевод средств с карты на карту, оплата услуг операторов связи. 20 из установленных Росбанком банкоматов выполняют функцию пополнения счета наличными средствами. Благодаря этому клиент может пополнить свой счет или внести очередной платеж по кредиту без обращения в отделение банка.