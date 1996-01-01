Росбанк приближается к стандартам, принятым в Societe Generale

В своем интервью первый заместитель председателя правления Росбанка Марк-Эммануэль ВИВЕС проанализировал российское финансовое пространство и увидел его будущее, рассказал о важности своего перехода в Росбанк и уникальности этого актива в Группе Societe Generale (SG).

- Господин Вивес, вы - самый опытный менеджер SG по России, работаете здесь несколько лет. Можно ли так сказать, что переход в Росбанк - это своего рода показатель особой важности этого актива в глазах акционеров?

- Соглашусь с вами. Для Societe Generale нетипично устанавливать контроль над новым активом так, как мы это сделали в Росбанке, где на сегодняшний день работает немного иностранных менеджеров. Как правило, когда мы выходим на новый рынок, то привлекаем к управлению компанией намного больше сторонних специалистов. В Росбанке все необходимые изменения - и в процессе его интеграции в Группу, и касающиеся организации, и некоторые другие - может обеспечить местный менеджмент. При этом, конечно, нам необходимо чуть большее участие Societe Generale в управлении. Поэтому, думаю, Группа и приняла решение внедрить в команду Росбанка менеджеров с опытом работы в России, знающих Societe Generale изнутри и способных привнести ее ценности. Уверен, что это облегчит коммуникацию и сотрудничество между Группой и ее российской командой.

- Планируется ли внедрение и дальнейшее применение операционных стандартов SG в Росбанке?

- Мы постепенно приближаемся к стандартам, принятым в Societe Generale. Хочу при этом отметить, что далеко не во все рабочие процессы в Росбанке будут вноситься изменения. В любом случае это невозможно. Группа приобрела компанию, которая работает в российской среде. Персонал Росбанка хорошо знаком с особенностями своего рынка, именно эти знания и опыт мы намерены сохранить. При этом совершенно очевидно, что внедрение инноваций Societe Generale в Росбанке - неизбежный процесс. Полагаю, эти изменения помогут достигнуть хороших результатов и благотворно скажутся на отношениях банка с его акционерами.

- У некоторых финансовых аналитиков до сих пор остаются сомнения по поводу того, что Группа SG пришла в Россию надолго. Что можно противопоставить таким оценкам?

- Долгосрочные планы Группы в России не изменились. Российский финансовый рынок волатилен, что типично для развивающейся экономики, базирующейся на использовании природных ресурсов. Сегодня Россия стремится перестроить экономику, чтобы снизить сырьевое влияние на ее развитие, но мы понимаем, что этот процесс займет годы. И в среднесрочной перспективе у нас будут очень хорошие периоды с самой высокой среди наших активов прибылью, которые будут сменяться не такими благоприятными годами.

Повторюсь, что это не влияет на долгосрочные планы Группы. Мы верим в потенциал роста и возможности повышения доходности бизнеса в России. Безусловно, нынешняя ситуация требует корректировки нашей тактики, в частности, мы вынуждены сократить свои текущие планы по развитию сети.

- Как вы оцениваете потенциал банковской системы России?

- В целом российская банковская система еще далека от идеала. Прежде всего, это объясняется ее относительной незрелостью. Вместе с тем, многие недостатки уходят корнями в прошлое. Крайне мало сильных частных локальных банков. Из-за существования системы серых зарплат люди не привыкли делать сбережения. Более того, основная часть населения не имеет высоких заработков, не способна сберегать деньги. Люди же с высоким достатком часто не имеют желания хранить свои средства в стране.

Но, несмотря на все ограничения, мы видим, что у российской банковской системы хороший потенциал. Компании нуждаются в новом оборудовании, население стремится улучшить условия своей жизни и нуждается в более выгодных ипотечных кредитах. К сожалению, сегодня этот потенциал сдерживается отсутствием достаточного количества современных финансовых инструментов. Думаю, что в ближайшие годы этот фактор будет мешать полноценному развитию российского рынка.

Российская банковская система в ближайшем будущем останется сконцентрированной вокруг государственных банков. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому, что госбанки могут выполнять целевое развитие, финансировать большие инвестиционные проекты, что частным банкам сделать не под силу. Это необходимо для такой страны, как Россия. Но при этом подходе есть большой минус - отсутствие серьезной внутренней конкуренции. Не секрет, что госбанки имеют возможность привлекать деньги на недоступных для частных банков условиях.

Думаю, что в будущем российская банковская система будет состоять из небольшого количества кредитных организаций: очень сильного сектора госбанков, достаточно конкурентоспособного сегмента иностранных банков и скромного числа частных российских банков. Последние останутся только на региональном уровне, где они хорошо знают своего потребителя.

- Насколько пострадали от кризиса российские активы Группы Societe Generale?

- Очевидно, что сегодня экономическая ситуация в России не очень хорошая, но ситуация в российских банках Группы Societe Generale не хуже, чем в других местных банках, я даже думаю, что она лучше, чем в целом по рынку. Важно учитывать, что все филиалы и дочерние структуры Группы Societe Generale стараются показать реальное положение дел, мы формируем резервы по просроченной задолженности и фиксируем их во всех балансовых отчетах. Таким образом, общая ситуация прозрачна. Большинство банков в России не так открыты. Объем наших вложений в Россию говорит о том, что в перспективе ваш рынок для нас будет вторым по значимости после французского. Поэтому, если ваша экономика в настоящее время испытывает трудности, то это не означает, что инвестиции были ошибкой. Мы просто корректируем наши действия.

- Ранее вы работали в странах Латинской Америки. Помогает ли вам сегодня приобретенный опыт в России?

- Безусловно, этот опыт пригодился. Говоря о пребывании в Латинской Америке, отмечу, что испанский и португальский языки не являются трудными для французов. С русским дела обстоят иначе. Поначалу общение в России дается нелегко, но когда присматриваешься к людям, понимаешь, что различия не столь велики. И жизненные ценности очень схожи. Взять, к примеру, отношение людей к собственности - в этом вопросе аргентинцы и россияне придерживаются похожих взглядов, их весьма заботит частная собственность, а не коллективная. Еще я успел убедиться в том, что для россиян много значат родственные связи. Поначалу может сложиться впечатление, что русские люди немного зажаты в общении, даже закрыты, но потом понимаешь, что все наоборот. Об этом можно говорить много, но, в конце концов, природа человека везде одинакова.

И второе сравнение, не очень приятное, - это глубокий кризис экономики 2001-2002 гг., который мне пришлось наблюдать в Аргентине. Полученный опыт помог мне избежать стресса во время событий конца прошлого года. Я уже знал, что делать во время рецессии, какие меры принять, и это облегчало мне жизнь.