Кудрин советует идти на фондовый рынок за выигрышем

Вице-премьер Правительства РФ, министр финансов Алексей КУДРИН уверен, что в ближайшие 5-10 лет фондовый рынок будет расти. "Сейчас самые выгодные вложения. Потому что прошло большое падение рынка, сейчас он недооценен. В ближайшие 5-10 лет фондовый рынок будет расти. Например, средства Фонда национального благосостояния мы вложили в ценные бумаги в момент, когда цены на них были низкими, и сейчас сильно заработали на этом. Все, кто вложит сейчас, выиграют", - посоветовал министр".