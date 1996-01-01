"Интернет-Офис" от Региобанка

Новую услугу "Интернет-Офис" предложил частным клиентам Региобанк в Хабаровске. Теперь клиенты банка, физические лица, смогут осуществлять платежи, переводы и управлять своими счетами с помощью дистанционной банковской услуги, не выходя из дома. Открыть свой "Интернет-Офис" можно в любом офисе банка. Достаточно иметь только паспорт. Первоначальный взнос не требуется. Каждый клиент получает в подарок 2 месяца бесплатного обслуживания и 100 сеансовых ключей для выполнения операций.