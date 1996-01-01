С 1 октября Альфа-Банк отменил дневные лимиты на снятие наличных, действующие в настоящее время по кредитным картам Visa Classic, Cosmopolitan - VISA Classic, MasterCard Standard, Aeroflot-MC Standart. Теперь держатели этих кредитных карт могут снимать наличные денежные средства без ограничений в рамках лимита кредитования и месячного лимита на снятие наличных.