"АТБ" активно кредитует малый и средний бизнес

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) предоставляет малому и среднему бизнесу привлекательные кредиты на комфортных условиях даже в период экономической нестабильности. Увеличивая объемы кредитования, "АТБ" стал одним из лидеров этого направления в I полугодии 2009 г. "АТБ" занял 40-ю строчку среди 70-ти крупнейших банков России (по данным "РБК.Рейтинг"), выдав за первые шесть месяцев текущего года 863 млн руб.