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"АТБ" активно кредитует малый и средний бизнес
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) предоставляет малому и среднему бизнесу привлекательные кредиты на комфортных условиях даже в период экономической нестабильности. Увеличивая объемы кредитования, "АТБ" стал одним из лидеров этого направления в I полугодии 2009 г. "АТБ" занял 40-ю строчку среди 70-ти крупнейших банков России (по данным "РБК.Рейтинг"), выдав за первые шесть месяцев текущего года 863 млн руб.
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