Храните сбережения в рублях

Вклады в рублях оказались самым выгодным вложением в прошлом месяце. К таким выводам пришли эксперты Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании БДО Юникон. Вклады в иностранной валюте своих владельцев разочаровали - из-за курсовой динамики долларовые депозиты обесценились на 4,37%, депозиты в евро - на 2,55%, сообщает РБК daily.

В сентябре рубль укрепился к бивалютной корзине на 4,2%, а ставки по депозитам в рублях в большинстве банков сохранились на высоком уровне, что сделало максимально привлекательными вклады в рублях. Их покупательная способность выросла на 0,89% за месяц. Напротив, долларовые депозиты и депозиты в евро обесценивались. Покупательная способность сбережений в наличных долларах также снизилась за месяц на 4,68%. Наличные евро было хранить куда более выгодно (плюс 2,86%).

Впрочем, в годовом исчислении рубль пока отстает от конкурентов. Более привлекательной валютой стала европейская - за год депозиты в ней принесли 16,16% реальной рублевой доходности, а депозиты в долларах - 14,82%.

В результате снижения цен на золото в сентябре обезличенные металлические счета также продемонстрировали отрицательную динамику доходности, обесценившись на 1,1%. Однако в годовом исчислении ОМС в золоте сохранили статус наиболее привлекательного инструмента сбережений, его рублевая доходность составила 21,77%.