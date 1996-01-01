Шпаргалка для владельцев банковских карт

Из-под пера Банка России вышла памятка для населения по обращению с банковскими картами. Опасности владельцев карт поджидают на каждом углу. Держать данные в секрете нужно даже от сотрудника банка.

Как не попасть в финансовую пирамиду, подробно объясняла Федеральная служба по финансовым рынкам, а как не стать жертвой мошенников, чьим профилем стали банковские пластиковые карты, проинструктировал Банк России.

Как сообщает "Интерфакс", главный вывод из опубликованной в "Вестнике Банка России" памятки о безопасном использовании банковских карт - нельзя доверять никому. Так что, владельцы банковских карт, - будьте бдительны!

В частности, ЦБ призывает держателей карт никогда не передавать банковскую карту, а также не сообщать персональный идентификационный номер (ПИН) третьим лицам, в том числе родственникам и знакомым.

Кроме того, ЦБ просит граждан быть бдительными и не сообщать персональные данные или информацию о банковской карте при получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника кредитной организации.

Документ, подготовленный ЦБ, также содержит отдельные разделы, посвященные проведению операций с банковскими картами в торговых точках и через Интернет.

Так, например, для предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с банковского счета ЦБ рекомендует для оплаты покупок в Интернете использовать отдельную банковскую карту (так называемую виртуальную карту) с определенным лимитом средств.

Кроме того, по мнению ЦБ, следует внимательно проводить операции с картами в банкоматах. Например, ЦБ советует перед использованием банкомата осмотреть его на наличие дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции и расположенных в месте набора ПИНа и в месте, предназначенном для приема карт.

ЦБ РФ подготовил памятку для держателей банковских карт неслучайно. Ранее начальник управления взаимодействия с платежными системами Альфа-банка Алексей ГОЛЕНИЩЕВ сообщил, что количество случаев мошенничества в сфере пластиковых карт при использовании банкоматов в период кризиса увеличилось примерно в 1,5 раза.

Алексей Голенищев тогда отметил, что основные схемы карточного мошенничества сохранились. По его словам, продолжают использоваться накладки, которые крепятся в банкоматах к клавиатурам и к устройствам для считывания данных с магнитной ленты и чипов карт.

По данным Ассоциации региональных банков России, в 2008 г. объем потерь, связанных с мошенничеством на рынке платежных карт в РФ, вырос в 3 раза и составил около 1 млрд руб.

Банку России предстоит написать еще несколько инструкций. Правда, теперь не для владельцев банковских карт, а для тех, кто их выпускает - то есть банков. Регулятор хочет выяснить, за что банки берут деньги, и попытаться регламентировать их тарифы. Как выяснилось, даже Центробанк не знает, как и из чего складываются тарифы по банковским картам.

"Пластик" в последнее время стал достаточно быстро распространяться "в народе". Этому способствовали так называемые "зарплатные проекты". Да и кредитки остаются популярными, несмотря на кризис. Но владелец не всегда понимает, за что именно он платит, а иногда даже не представят себе, что за какие-то операции он будет должен заплатить лишние деньги.

Теперь осталось довести информацию до граждан. ЦБ РФ уже направил "памятку" своим территориальным учреждениям для работы с кредитными организациями.