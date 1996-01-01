Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Шпаргалка для владельцев банковских карт
Из-под пера Банка России вышла памятка для населения по обращению с банковскими картами. Опасности владельцев карт поджидают на каждом углу. Держать данные в секрете нужно даже от сотрудника банка.
Как не попасть в финансовую пирамиду, подробно объясняла Федеральная служба по финансовым рынкам, а как не стать жертвой мошенников, чьим профилем стали банковские пластиковые карты, проинструктировал Банк России.
Как сообщает "Интерфакс", главный вывод из опубликованной в "Вестнике Банка России" памятки о безопасном использовании банковских карт - нельзя доверять никому. Так что, владельцы банковских карт, - будьте бдительны!
В частности, ЦБ призывает держателей карт никогда не передавать банковскую карту, а также не сообщать персональный идентификационный номер (ПИН) третьим лицам, в том числе родственникам и знакомым.
Кроме того, ЦБ просит граждан быть бдительными и не сообщать персональные данные или информацию о банковской карте при получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника кредитной организации.
Документ, подготовленный ЦБ, также содержит отдельные разделы, посвященные проведению операций с банковскими картами в торговых точках и через Интернет.
Так, например, для предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с банковского счета ЦБ рекомендует для оплаты покупок в Интернете использовать отдельную банковскую карту (так называемую виртуальную карту) с определенным лимитом средств.
Кроме того, по мнению ЦБ, следует внимательно проводить операции с картами в банкоматах. Например, ЦБ советует перед использованием банкомата осмотреть его на наличие дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции и расположенных в месте набора ПИНа и в месте, предназначенном для приема карт.
ЦБ РФ подготовил памятку для держателей банковских карт неслучайно. Ранее начальник управления взаимодействия с платежными системами Альфа-банка Алексей ГОЛЕНИЩЕВ сообщил, что количество случаев мошенничества в сфере пластиковых карт при использовании банкоматов в период кризиса увеличилось примерно в 1,5 раза.
Алексей Голенищев тогда отметил, что основные схемы карточного мошенничества сохранились. По его словам, продолжают использоваться накладки, которые крепятся в банкоматах к клавиатурам и к устройствам для считывания данных с магнитной ленты и чипов карт.
По данным Ассоциации региональных банков России, в 2008 г. объем потерь, связанных с мошенничеством на рынке платежных карт в РФ, вырос в 3 раза и составил около 1 млрд руб.
Банку России предстоит написать еще несколько инструкций. Правда, теперь не для владельцев банковских карт, а для тех, кто их выпускает - то есть банков. Регулятор хочет выяснить, за что банки берут деньги, и попытаться регламентировать их тарифы. Как выяснилось, даже Центробанк не знает, как и из чего складываются тарифы по банковским картам.
"Пластик" в последнее время стал достаточно быстро распространяться "в народе". Этому способствовали так называемые "зарплатные проекты". Да и кредитки остаются популярными, несмотря на кризис. Но владелец не всегда понимает, за что именно он платит, а иногда даже не представят себе, что за какие-то операции он будет должен заплатить лишние деньги.
Теперь осталось довести информацию до граждан. ЦБ РФ уже направил "памятку" своим территориальным учреждениям для работы с кредитными организациями.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"