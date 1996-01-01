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Все больше жителей региона доверяют Банку "Приморье"
Согласно данным агентства РБК, Банк "Приморье" лидирует по темпу прироста объемов депозитов физических лиц в Приморском крае.
Прирост объема депозитов физических лиц в Банке "Приморье" увеличивался интенсивными темпами и за год составил 21%. Это позволило Банку "Приморье" подняться на 21-ю позицию в рейтинге агентства РБК "Тор-500 банков по объему депозитов физических лиц" и занять в нем 151-ое место. Стоит отметить, что темп прироста по данному показателю стал наибольшим среди крупнейших региональных банков Приморского края, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к Банку "Приморье".
В целом депозитный портфель ОАО АКБ "Приморье" по итогам первого полугодия 2009 г. по сравнению с данными за аналогичный период 2008 г. вырос на 10,5%, в результате чего банк за год переместился в рейтинге на 11 позиций вверх и занял 155-е место. При этом по объемам депозитов юридических лиц Банк "Приморье" за год улучшил свои позиции на 12 пунктов и занимает сейчас 152-е место в соответствующем рейтинге.
Помимо этого в рейтинге РБК "Тор-500" по размеру чистых активов в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г. банк поднялся на 7 позиций и занял 174-е место. По результатам первой половины 2009 г. объем чистых активов Банка "Приморье" составил 9,6 млрд руб., что на 6% превышает тот же показатель на 1 июля 2008 г.
Стоит отметить, что Банк "Приморье" обладает одним из самых больших среди региональных Приморских банков объемом ликвидных активов - к концу первого полугодия этот показатель достиг 2,4 млрд руб., что в 2 раза больше аналогичного показателя 2008 г. В рейтинге РБК по размеру ликвидных активов Банк "Приморье" занимает 93-ю позицию, переместившись за год на 51 уровень вверх. Соотношение ликвидных и чистых активов ОАО АКБ "Приморье" стало наилучшим среди крупнейших региональных банков Приморского края.
По данным РБК, кредитный портфель Банка "Приморье" на 1 июля 2009 г. составил 4,55 млрд руб. Соотношение потерь по кредитным операциям и объема кредитного портфеля составляет всего 0,1% и является лучшим среди крупнейших Приморских банков.
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