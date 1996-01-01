Похоронить доллар пока невозможно

Роль доллара в мировой финансовой системе по-прежнему огромна, и заменить его в обозримом будущем нельзя. Однако, считают в ЦБ РФ, можно расширять использование других валют в международной торговле. И пока рано говорить о тревожности тенденций укрепления рубля.

Пока рано хоронить доллар

Спекуляции о возможной замене доллара в расчетах при торговле нефтью на корзину валют и активов на прошлой неделе привели к резкому падению курса американской валюты. Российские чиновники уже опровергли участие РФ в "секретных переговорах" на эту тему, о которых написала газета Independent.

По словам первого зампреда ЦБ Геннадия МЕЛИКЬЯНА, "есть трезвое понимание того, что заменить доллар сегодня-завтра на что-то невозможно".

"Смерть доллара, на мой взгляд, сильно преувеличена", - сказал первый зампред ЦБ в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что какие бы проблемы ни испытывал доллар сейчас, он составляет "четверть мировой валюты (денежной массы) вообще". "Похоронить доллар невозможно", - сказал Геннадий Меликьян, оговорившись: "Пока еще".

При этом он считает, что нужно поддерживать расширение корзины валют, используемых при расчетах в международной торговле. "Можно идти по пути расширения корзины валют дальше. Можно использовать национальную валюту (при расчетах) в некоторых странах", - сказал он, подчеркнув, что это личная позиция.

В качестве примера первый зампред ЦБ привел опыт использования как рублей, так и юаней в приграничных торговых операциях между РФ и Китаем.

Крепкий рубль - пока не страшно

Российские власти не считают тревожным сигналом укрепление рубля к бивалютной корзине, которая в четверг опустилась ниже отметки 36 руб., сказал журналистам помощник президента Аркадий ДВОРКОВИЧ.

"Пока все колебания укладываются в нормальный интервал", - сказал он.

"Динамику изменения курса надо смотреть не на протяжении нескольких недель, а на протяжении нескольких месяцев", - считает помощник президента.

"Возможны колебания как в одну, так и в другую сторону. Резких потрясений мы не ждем", - отметил Аркадий Дворкович.

"Мы не хотим резкого ослабления доллара, нам это тоже не выгодно", - добавил он. При этом помощник президента подчеркнул, что при оценке динамики валютного рынка "важно смотреть и на то, что в целом происходит с экономикой (из-за колебаний курсов)". По его мнению, тенденция к укреплению курса рубля связана в том числе с притоком средств на российский фондовый рынок и постепенным снижением инфляции. Также это объясняется ослаблением доллара к евро.

Рынок дал передохнуть доллару

В минувшую пятницу курс доллара немного вырос на ММВБ по итогам торгов, евро незначительно снизился на фоне приостановки падения доллара на рынке Forex и сокращения спекулятивной активности на российских торгах.

Доллар вырос по итогам дня на сессии ММВБ расчетами "завтра" на 4,5 копейки, его курс составил к закрытию 29,605 руб./$1. Курс евро снизился к завершению торгов на 5,51 копейки, до 43,6549 руб./EUR1.

Доллар приостановил снижение, продолжавшееся на протяжении четырех предыдущих торговых сессий подряд, и немного отошел вверх от минимума 2009 г., обновившегося накануне и составившего 29,5351 руб./$1. Евро при этом в очередной раз обновил в пятницу на ММВБ минимум за период с июня, его курс опускался в ходе торгов до 43,58 руб./EUR1.

Рубль приостановил в пятницу рост по отношению к бивалютной корзине ($0,55 и EUR 0,45). Бивалютная корзина держалась в утренние часы пятницы вблизи уровня 35,9 рубля, это соответствует уровню поддержки корзины, обозначенному Банком России вечером накануне. Во второй половине дня стоимость корзины поднялась немного выше, день завершился при цене корзины 35,93 руб., что соответствует уровню закрытия предыдущего дня.

По оценкам экспертов, ЦБ РФ в утренние часы пятницы присутствовал на торгах, покупая валюту вблизи уровня 35,9 руб. По словам начальника отдела операций на внутреннем рынке Собинбанка Алексея СТЕПАНОВА, во второй половине дня на рынке появились и другие покупатели, помимо ЦБ РФ. "Возможно, валютные покупки осуществляли те, кто открыл в предшествующие дни большие позиции в рублях. Рубль вырос за неделю очень заметно, что способствовало фиксации прибыли", - отметил он в интервью "Интерфаксу".

По мнению Алексея Степанова, продажи валюты на ММВБ стали менее активными и по той причине, что падение доллара на мировых рынках, наблюдавшееся в начале недели, сменилось коррекционным движением. "Рынок предпочитает взять паузу, необходимую для того, чтобы оценить, насколько меняется ситуация после обозначения ФРС готовности в будущем стерилизовать часть ликвидности, предоставленной рынку при борьбе с кризисом", - говорит он.

Доллар дорожал в пятницу по отношению ко всем 16 наиболее активно торгуемым валютам мира и демонстрирует самый быстрый подъем за последние 2 месяца после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена БЕРНАНКЕ о планируемом повышении процентных ставок по мере улучшения экономической ситуации. Евро снизился на Forex до $1,473 против $1,479 в момент закрытия торгов ММВБ накануне.

Банк России снизил в пятницу официальный курс доллара на 3,06 коп., до 29,609 руб./$1. Официальный курс евро был снижен на 14,58 коп., до 43,6052 руб./EUR1. Эти курсы действовали в выходные дни и в понедельник.

Реалии января-сентября

По данным ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-сентябре 2009 г. снизился на 5,6% по отношению к декабрю 2008 г.

Реальный курс рубля к доллару США в январе-сентябре 2009 г. по отношению к декабрю 2008 г. снизился на 4,0%, к евро - на 9,2%. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют, по оценке ЦБ РФ, в сентябре укрепился на 1,1%, реальный курс рубля по отношению к доллару США - на 2,4%, к евро - на 0,3%. Реальный эффективный курс рубля, усредненный за январь-сентябрь текущего года, по отношению к январю-сентябрю 2008 г. снизился на 5,9%, реальный курс к доллару - на 15,8%, к евро - на 7,7%.

Минэкономразвития РФ в уточненном прогнозе на 2009 г. прогнозирует снижение реального эффективного курса рубля в 2009 г. на 4,1% после укрепления на 5,1% в 2008 г.