Аналитики компании "Тройка Диалог" подготовили прогноз-анализ экономического развития России в 2009 г. Инфляция в сентябре была нулевой (0,8% в сентябре прошлого года). С начала года цены выросли на 8,1% против 10,6% за тот же период 2008 г. В августе- сентябре инфляция ощутимо замедлилась, и по итогам года мы теперь ожидаем ее в районе 9,8%. В начале октября (за первые пять дней месяца) инфляция по-прежнему остается на уровне 0%.

По данным Росстата, ВВП за 1 полугодие 2009 г. понизился в сравнении с уровнем годичной давности на 10,4%. Причиной тому во многом стало то, что производители интенсивно расходовали товарные запасы для удовлетворения спроса. Теперь же, когда ситуация несколько стабилизировалась, этот процесс должен завершиться, что значительно поддержит ВВП во 2 полугодии 2009 г. и в начале 2010 г.

И хотя внутренний спрос понизился (на долю потребления и инвестиций в основные фонды пришлось 5,9 п. п. снижения ВВП из 10,4%), чистый экспорт вырос к уровню годичной давности на 33,0%.

Мы по-прежнему ожидаем сокращения ВВП по итогам 2009 г. на 5%. Для этого во 2 полугодии 2009 г. данный показатель должен сократиться к уровню годичной давности на 0,5-1,0%.

Как мы неоднократно отмечали, одной из причин высокой инфляции в России была слишком "щедрая" бюджетная политика: на фоне роста цен на нефть и соответственно доходов бюджета, правительство не могло удержаться от искушения увеличить расходы. Однако эти расходы исчезали в "черных дырах", не приводя к росту эффективности экономики.

Одной из таких "черных дыр" стала реформа административной системы, в результате которой армия чиновников за последние десять лет возросла почти наполовину, не говоря уже об их зарплатах. Другим примером щедрости государства стал ряд затратных проектов, в числе которых создание и финансирование госкорпораций. Неудивительно, что в нынешнем году государственные расходы, как ожидается, утроятся в сравнении с уровнем 2005 г.

Денежная политика, которую проводил ЦБ РФ до начала февраля 2009 г. и которая сводилась к таргетированию обменного курса, тоже способствовала росту инфляции. Мы неоднократно писали об этом, отмечая, что манипулирование обменным курсом в конечном счете приводит к искажениям. В частности, намеренно укрепляя рубль, ЦБ РФ стимулировал мощный приток капитала, в том числе заемного - отечественные компании и банки активно привлекали средства за рубежом. В результате намного быстрее производительности труда стали расти зарплаты в номинальном выражении, повысился внутренний спрос и ускорилось увеличение денежной массы (до 50-60% в годовом выражении) - весьма благоприятная среда для инфляции. Потребительское кредитование, которое росло слишком быстро благодаря дешевому финансированию, тоже способствовало высокой инфляции.

Как ожидается, в следующем году ни один из этих факторов действовать не будет, конечно, если среднегодовая цена на нефть будет относительно стабильной (правительство прогнозирует цену барреля "Юралз" на уровне $58). Мы уже отмечали ранее, что в 2010 г. расходы федерального бюджета впервые в новейшей истории России вообще не должны вырасти. Объем потребительского кредитования, вероятнее всего, останется умеренным, хотя, вероятно, и увеличится в сравнении с уровнем текущего года. Оплата труда в номинальном выражении тоже не будет расти такими темпами, как в последние годы, когда компании, благодаря доступу к дешевым деньгам, могли себе позволить увеличивать размер вознаграждения своих сотрудников приблизительно на 30%. В частности, за 8 месяцев 2009 г. средняя номинальная зарплата поднялась к уровню годичной давности "всего" на 9%, а в августе - на 5,4%.

Управляемая девальвация конца 2008 - начала 2009 г. способствовала сокращению денежной массы, что, в свою очередь, вылилось в ощутимое снижение кредитования. Неудивительно, что в нынешнем году инфляция замедлилась, несмотря на продолжающийся уверенный рост государственных расходов.

В следующем году, как мы полагаем, инфляция продолжит замедляться: расходы бюджета расти не будут, темпы роста денежной массы будут весьма умеренными (ожидаемый рост - 15-20%), так же, как и номинальной оплаты труда. Все это должно привести к ощутимому замедлению роста цен, и инфляция, по нашим прогнозам, окажется намного ниже консенсус прогноза. Правительство полагает, что в следующем году инфляция может достигнуть 8-9%, однако в рамках описанного выше сценария более вероятным представляется около 6%. Кстати, именно такого роста цен правительство ожидает в 2012 г., однако мы считаем, что этот уровень будет достигнут намного раньше.