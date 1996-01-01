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BSGV укрепился во Владивостоке
Во Владивостоке открылся филиал Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) - 65-е по счету отделение в России и единственное на Дальнем Востоке. Это стало поводом для пресс-конференции, прошедшей в виде телемоста между Владивостоком и Москвой.
О региональной стратегии развития банка, продуктовом портфеле и разработанных специально для приморцев программах журналистам рассказали генеральный директор BSGV Пьерр-Ив ГРИМО, директор коммерческой дирекции по развитию бизнеса и банковской сети Маргарита КУЧЕРЕНКО и генеральный директор владивостокского филиала Оксана ПЛОТНИКОВА.
ДосьеБанковская группа "Сосьете Женераль", основанная в 1864 г., входит в число лидеров европейского рынка. Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) образован в 1993 г. Входит в ТОП-25 крупнейших российских банков по размеру чистых активов и занимает 9-е место в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes (март 2009 г.). По состоянию на июль 2009 г. собственные средства банка составляют 16,7 млрд руб., активы - 188,9 млрд руб., совокупный кредитный портфель - 134,3 млрд руб.
Впрочем, BSGV - не новичок на приморском рынке банковских услуг. Представительство банка работает во Владивостоке с 2005 г. А история присутствия банковской группы "Сосьете Женераль" в Приморье вообще берет начало в. . . 1900-х, когда во Владивостоке функционировало "дочернее" подразделение SG - Русско-Азиатский банк, один из лидеров банковского рынка того времени.
Что же касается Банка Сосьете Женераль Восток, то, сделав в 2003 г. поворот в сторону универсальности, сегодня он предлагает приморцам не просто розничные банковские продукты, а комплексные пакетные предложения и персональных менеджеров. Продуктовый портфель включает предложения как для частных клиентов - восемь видов вкладов с доходностью до 15% годовых, пластиковые карты, широкий спектр кредитных продуктов, паевые инвестиционные фонды, "молодежный банк" и т.д., так и для корпоративных клиентов: РКЦ, зарплатные проекты, бизнес- карты, финансирование (включая лизинг и факторинг), услуги казначейства и целый ряд других услуг.
"На приморском рынке, где работают более 50 банков, конкуренция высокая, но у нас есть определенные преимущества, - говорит генеральный директор филиала BSGV во Владивостоке Оксана Плотникова. - Это богатый опыт и надежность материнской структуры - Группы Сосьете Женераль, выгодные ставки и тарифы с учетом региональной конкурентной среды. Нам есть что предложить и физическим, и юридическим лицам. Если говорить о специализации подразделений в рамках направлений, продвигаемых группой Сосьете Женераль, то это лизинг, факторинг, а также инвестиционный банк и банк структурного финансирования. Есть продукты, разработанные специально для приморцев. Например, программа автокредитования (недоступна клиентам банка в европейской части России), с помощью которой можно приобрести автомобиль с пробегом у частного лица. Также в нашем портфеле 3 300 предприятий малого бизнеса, и мы планируем активно работать с этой категорией клиентов. Помимо различных кредитных программ им адресован пакет "Тандем", включающий массу бонусных программ и скидок".
"Очень большое внимание мы уделяем молодежной аудитории, - добавляет Маргарита КУЧЕРЕНКО. - Среди наших предложений - образовательные кредиты на получение как первого, так и второго образования, программы для студентов, которые много путешествуют либо учатся за рубежом, накопительные вклады для малышей "Эталончик" и т.д. Тем самым мы растим будущих клиентов BSGV".
Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с другим банком группы SG, также представленным в Приморье, - Росбанком - Пьерр-Ив Гримо сказал, что это сочетание сотрудничества и конкуренции. Места на рынке хватит обоим банкам. А некоторая конкуренция между собой будет способствовать улучшению качества сервиса, играя на руку клиентам.
Слоган BSGV - "Банк, с которым легко общаться". Оценят ли эту легкость приморцы, покажут объемы банковских вкладов и выданных кредитов, оформленных через владивостокский филиал.
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