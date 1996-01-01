Банковский сектор России сталкивается с растущими системными рисками

Об этом говорится в отчете Standard & Poor's "Анализ рисков банковского сектора: Российская Федерация".

При этом в документе отмечаются очень высокие в мировом контексте риски российской банковской системы. В частности, согласно оценке страновых рисков банковского сектора (BICRA), банковская система РФ относится к группе 8 (из 10, где оценка 1 является индикатором наименьшего риска). Агентство подчеркивает, что данная оценка, обусловлена возросшими системными рисками и сохраняющимися структурными недостатками, которые позволяют говорить об уязвимости экономики и банковского сектора страны.