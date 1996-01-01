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Рубль назло всем ожиданиям девальвации в сентябре укрепился на 6%
Еще недавно россияне со страхом ожидали осеннюю девальвацию. Однако первый месяц осени почти миновал, а рубль "прибавил в весе" 6% и оказался в числе самых быстрорастущих валют в G20. Впрочем, его дальнейшему укреплению может помешать политика ЦБ по снижению ставки рефинансирования, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Рубль существенно вырос в сентябре на ММВБ по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина (условный индикатор, включающий $0,55 и EUR 0,45) за месяц потеряла 1,71 руб. и опустилась до 36 руб. 29 коп. (минимума с января). Курс доллара снизился за сентябрь на торговой сессии ММВБ расчетами "завтра" на 1,79 руб., до уровня 30,06 руб./$1. Курс евро потерял за месяц 1,62 руб., опустившись до 43,9 руб./EUR1.
Перед этим "корзина" росла три месяца подряд, прибавив за лето около 1,5 руб. Причем ее сентябрьское снижение оказалось существеннее, чем рост предыдущих трех месяцев: к концу сентября она опустилась до минимума с января.
Причем, если бы не российский регулятор, рубль мог бы стать еще крепче. В последние дни сентября ЦБ стал активнее присутствовать на валютном рынке, покупая валюту и ограничивая тем самым укрепление рубля.
По словам главы Банка России Сергея ИГНАТЬЕВА, 30 сентября ЦБ купил на рынке $600 млн, 29 сентября - $2 млрд. В то же время еще в начале сентября Центробанк выходил на рынок с целью продавать валюту и сбыл тогда около $500 млн.
По мнению экспертов, опрошенных "Интерфаксом", заметный рост рубля в сентябре может объясняться увеличением привлекательности операций carry trade на глобальных рынках на фоне предпосылок к стабилизации глобальной финансовой системы.
При этом эксперты "Интерфакс-ЦЭА" обращают внимание на то, что укрепление рубля произошло вопреки негативной динамике мировых цен на нефть в сентябре: индексные фьючерсы на WTI опустились к окончанию месяца ниже $70 за баррель, потеряв по итогам месяца $3-5 за баррель.
По предварительным итогам сентября российский рубль и бразильский реал продемонстрировали наиболее благоприятную динамику среди валют стран, входящих в G20. По оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль и реал прибавили по 5,8% в период с 31 августа по 29 сентября.
Впрочем, среди валют стран G20 снизились к доллару в сентябре лишь две валюты - британский фунт стерлингов, опустившийся на 2,4%, и мексиканский песо, потерявший 1,9%.
Остальные валюты либо не изменились к доллару в сентябре (саудовский риял, китайский юань, аргентинское песо), либо выросли.
В частности, около 1% составил в сентябре рост канадского доллара и турецкой лиры; на 1,7% выросла индийская рупия. Курс евро поднялся на 2,5%, австралийский доллар прибавил 3,5%, индонезийская рупия - 3,9%, японская иена - 4,2%, южнокорейская вона - 4,4%.
Рубль к окончанию сентября вернулся на уровень, наблюдавшийся в начале года. Сходные результаты с начала года среди валют G20 показали, в частности, индийская рупия и японская иена. Рост евро с начала года составил 5,6%. Наиболее активно растущими валютами за первые 9 месяцев 2009 г. стали (среди валют G20) бразильский реал (рост на 30,4%), южноафриканский рэнд (рост на 27%) и австралийский доллар (рост на 25,7%).
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