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АТБ сотрудничает с IFC
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) продолжает активно развивать международный бизнес как приоритетное направление своей политики. Помимо оказания традиционных услуг для участников внешнеэкономической деятельности, банк предложил проведение документарных операций в рамках программы Торгового финансирования Международной Финансовой Корпорации (IFC).
Азиатско-Тихоокеанский Банк осуществляет финансирование краткосрочных проектов, связанных с импортом товаров. Классическая схема торгового финансирования предполагает открытие аккредитива с отсрочкой платежа по контракту на срок от 3 месяцев до 1 года, исходя из потребностей предприятия. Процент за пользование данными денежными ресурсами существенно ниже ставок на российском кредитном рынке, что достигается за счет привлечения средств иностранных банков.
В чем преимущество программы Торгового финансирования для клиентов банка?
Наталья Ивановна ТЫКВА, начальник отдела коммерческого кредитования АТБ (ОАО):
- Со стороны клиента вся эта сложная схема выглядит и оформляется как обыкновенный кредит сроком до одного года, только процентная ставка на этот кредит значительно меньше - 8-12% годовых. Изначально покупатель уплачивает только комиссию за открытие аккредитива и комиссию за предоставление финансирования, основная сумма по контракту уплачивается после окончания срока отсрочки платежа. Вся остальная "сложная часть" начинается на уровне отношений между банком покупателя, банком продавца и Международной Финансовой Корпорацией (IFC), которая выступает непосредственным гарантом всей сделки.
Участие Банка в программе Торгового финансирования IFC позволяет ему стать одним из лидирующих банков Дальнего Востока и Сибири в области внешнеторговых операций. Обладая развитой корреспондентской сетью, АТБ располагает всеми возможностями для того, чтобы предоставлять конкурентоспособный и высококачественный сервис своим клиентам в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба банка.
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