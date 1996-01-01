Заложники залога

Залог имущественных прав отчасти регламентировала часть 4 Гражданского кодекса РФ. Как правило, банкиры утверждают, что возиться с залогом, доставшимся от незаконопослушного заемщика, самое последнее дело. Не секрет, что очень часто залоги оцениваются выше их рыночной стоимости лишь для того, чтобы нужный клиент получил кредит. К тому времени, когда приходит время "X" и имущество переходит к банку, стоимость залога и вовсе может снизиться в несколько раз.

Ликвидационный маневр

Досье Судя по данным, предоставленным УФССП России по Приморскому краю по итогам I полугодия 2009 г., банковские долги физических лиц, имущество которых обращено к взысканию, равны 3 млрд руб., а это 20 тыс. исполнительных производств. Из них только 1,2 тысячи производств на сумму более 82 млн руб. исполнено в добровольном порядке. Имеются случаи, когда недобросовестные заемщики практически одновременно оформляли кредиты сразу в нескольких банках. В итоге задолженность некоторых из них достигла 80 млн руб.

Соотношение рыночной и ликвидационной стоимостей одного и того же объекта всегда является специфическим операционным банковским риском. В некоторых случаях банки заведомо берут неадекватные залоги, и этому несколько причин: как ни печально - это "откаты", и вторая причина - кредитный бум 2007-2008 гг. В этот период кредиты буквально раздавались под любые цели и под любые залоги. Редкий банк выдерживал статус-кво и не кредитовал кого попало (надо сказать, это относится как к физическим, так и к юридическим лицам). У других кредитных организаций на кону стоял "плохой залог", либо отсутствие клиента вообще. Как правило, выбирали первый вариант.

КМБ-Банк - редкая финансовая структура, которая адекватно видит ситуацию по залоговому имуществу. По словам, Дмитрия СОЛОВЦА, управляющего Владивостокским филиалом КМБ Банка - директора РЦ "Дальневосточный", банк отказывается от реструктуризации задолженности физлица и обращается в суд только в том случае, если у клиента нет постоянного источника средств.

Дмитрий ПУЗОВ, советник президента по кредитной политике банка "МЕРКУРИЙ", отмечает, что банк обращается в суд, если исчерпаны все меры воздействия на заемщика и его поручителей - телефонные переговоры, переписка, приглашения на заседания кредитного комитета и пр. Причинами для обращения в суд могут являться как продолжительная просрочка платежей, так и частота их совершения заемщиком.

Так, если несвоевременное исполнение обязательств обусловлено объективными причинами (отвлечение денежных средств на лечение, снижение размеров заработной платы), банк, как правило, идет на реструктуризацию задолженности по кредиту. Если же клиент уклоняется от общения с банкирами, дает заведомо ложные сведения, меняет место жительства, то банк незамедлительно начинает подготовку для последующего направления дела в суд.

Обращение в суд, как правило, происходит при просроченной задолженности более 90 дней, а также при заключении службы безопасности банка о невозможности взыскания сумы долга с заемщика и поручителей. А затем основной трудностью является получение судебного решения и дальнейшая реализация предмета залога с торгов.

Дмитрий Соловец, управляющий владивостокским филиалом КМБ Банка - директор РЦ "Дальневосточный", указывает на то, что, в принципе, процедуру реализации банковского залога следует разделить на три этапа. Первый - это досудебная реализация, когда банк пытается самостоятельно продать залоговое имущество на основе договоренности со своим клиентом. Второй этап наступает непосредственно после того, как суд выносит решение и судебные приставы начинают его исполнять с помощью государственных структур. И третий - залоговое имущество оказывается невозможно продать по той цене, которая декларировалась на торгах, и оно поступает на баланс банка, в зачет требований к заемщику. В этом случае банк уже самостоятельно распоряжается полученным залогом.

Ликвидно - не ликвидно

"Поскольку залог в период обслуживания кредита находится в собственности заемщика, и используется им по назначению, вполне вероятно, что к моменту изъятия и реализации цена залога может быть значительно ниже суммы задолженности, что приводит к формированию значительной остаточной суммы долга, взыскать которую гораздо труднее", - замечает Олег КОГАН, директор по взысканию просроченной задолженности Альфа-Банка. В целом, у банка нет затруднений в реализации изъятого имущества, но процесс нахождения и изъятия требует значительных ресурсов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "ЗР" Дмитрий Соловец, банк принимает в залог имущество с определенным дисконтом (скидкой) от рыночной стоимости. Таким образом банк пытается себя подстраховать от возможных убытков, которые могут возникнуть в случае реализации залогового имущества. Ведь не стоит забывать о таком понятии, как амортизация, применимом, в частности, к такому виду залога, как автотранспорт. А наименее ликвидно оборудование, те же офисные столы и компьютеры.

С точки зрения Дмитрия Пузова, в настоящее время, наименее ликвидным является недвижимое имущество, так как покупательская способность населения за последний год заметно снизилась. С учетом применения понижающего коэффициента, по оценке нашего собеседника, удается взыскать не более 70% от реальной стоимости заложенного имущества.

По словам Олега Когана, реализация залогового имущества чаще покрывает задолженность лишь на 50%. А ликвидационная стоимость используется только в отношении поврежденного либо испорченного имущества.

Многие эксперты банковского рынка именно автомобиль считают наиболее ликвидным предметом залога. С учетом заложенного дисконта от рыночной стоимости его реализация занимает немного времени. Аналитики банковской сферы признаются, что существуют три причины, по которым судебный способ обращения взыскания на недвижимое имущество должников приводит к негативным для всех сторон последствиям. Во-первых, длительность рассмотрения судебными инстанциями соответствующих исков кредиторов. Во-вторых, несоблюдение установленных законом сроков принудительной реализации недвижимости. И третья причина, которая в наибольшей степени проявляет себя в настоящее время из-за кризиса, - несоответствие размера начальной продажной цены, особенно недвижимости, на которую обращается взыскание, новым рыночным условиям.

Двойной залоговый стандарт

Вместе с тем существует и иная точка зрения. В неофициальной беседе один из представителей банковского сектора признался корреспонденту "ЗР": "Часто такие залоги банки берут, что диву даешься... как их потом, что случись, реализовывать... Да и я сам такие залоги брал... Подчас поступает от вышестоящего руководства команда - взять хоть что-нибудь, хоть прошлогодний снег... и берешь... курам на смех". В ходе неофициальных разговоров упоминают о двойных стандартах, используемых при оценке залогового имущества для кредита.

А пока по-прежнему не вступил в силу закон "О залоге движимого имущества и имущественных прав", хотя о нем говорили еще в 2008 г. Значит, и говорить о строгих нормах по установлению реальной стоимости залога, а затем адекватной ликвидационной стоимости рано.