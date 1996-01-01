Энерготариф кредитом кроют

Кабинет министров определяется с предельным уровнем роста энерготарифов в 2010 году. И вряд ли он обрадует хоть кого-то, кроме самих "независимых" энергетиков. Сейчас Правительство рассматривает три варианта роста энерготарифов, и решение должно быть принято в течение начавшейся недели. Предельный рост тарифов на электроэнергию для предприятий на 2010 год может быть установлен на уровне 7,5%, сообщила министр экономического развития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА.

Вопрос заключается в увеличении ставки для промышленных потребителей при сохранении 10-процентной индексации для населения. Первоначально тарифы для промышленности планировалось увеличить на 5%, после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС к ним добавился вариант 6,2%, однако энергетики настаивали на более существенном росте. При этом, подсчитали специалисты, 7-процентная индексация дает рост цен на электричество по всем группам потребителей уже на уровне 8%.

Вслед за промышленностью дополнительный рост тарифов может затронуть и население: удовлетворение тарифных запросов не позволит правительству решить задачу снижения ставки по кредитам. За несколько дней до этого Владимир ПУТИН выразил надежду, что в ближайшие годы ставки по кредитам будут не выше 6% годовых. "Если мы подавим инфляцию, то ставки по кредитам будут складываться так: инфляция плюс ЦБ сверху добавит ставку рефинансирования, ну и коммерческие банки - 0,5%", - уточнил председатель кабинета министров, обратившись к главе Сбербанка Герману ГРЕФУ. Тот дал ответ на следующий день: "Задача по снижению кредитных ставок до таких процентов не может быть реализована в ближайшие несколько лет". Герман Греф пояснил: для снижения ставки до такого уровня должна быть макроэкономическая стабильность, низкая инфляция - не больше 1-2%, ставка рефинансирования должна составлять не 10,5, как сейчас, а 2%. Кроме того, по его мнению, нужно в полной мере обеспечить стабильность национальной валюты и исключить все девальвационные ожидания. Так что, резюмируют эксперты, Правительству, чтобы обеспечить все эти условия, работать придется еще очень долго.

Специалисты отмечают, что с точки зрения вклада в инфляцию повышение тарифов естественных монополий - это самое неприятное. Именно их скачок снова будет основным вкладом в инфляцию будущего года. Линейной зависимости между ростом тарифов и инфляции нет, объясняют они, поскольку провоцируется не только рост цен по цепочке товаров, но и дополнительные инфляционные ожидания. В результате рост тарифов для промышленности обернется и ростом цен на товары и услуги и для населения.

Уже в начале года, заметили эксперты, в России сложилась парадоксальная ситуация - сырье для производства электроэнергии с лета прошлого года подешевело на десятки процентов, а сама электроэнергия с января подорожала на 19 процентов для промышленных потребителей и на 25 процентов - для населения. Таков результат политики при регулировании тарифов естественных монополий, которая в конечном счете бьет по интересам промышленности и населения.