Монета весом 3 кг золота

Золотую монету весом 3 килограмма приобрел клиент Дальневосточного банка Сбербанка России. Его имя не разглашается.

Монета, выпущенная тиражом всего 50 экземпляров, поступила в Сбербанк специально по заказу VIP-клиента. Как сообщила руководитель сектора общественных связей Дальневосточного банка Сбербанка России Алена БЯЛИК, выпуск монеты приурочен к 190-летию Федерального государственного унитарного предприятия "Гознак". Масса монеты - 3 кг, 999 проба, номинал 25000 рублей. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение эмблемы Банка России и бумажных денежных знаков и монет. На реверсе монеты представлена панорама Санкт-Петербурга с комплексом зданий Экспедиции заготовления государственных бумаг и бумажных денежных знаков.

Сегодня Сбербанк реализует более 200 наименований монет стоимостью от 1000 рублей, выпущенных как Банком России, так и зарубежными банками и монетными дворами. Специалисты банка отмечают значительный рост интереса населения к драгоценным металлам, спрос на монеты из драгоценных металлов за последние 2 года увеличился более чем в 4 раза. В 2008 году Дальневосточным банком Сбербанка России было продано около 25 тысяч золотых монет с изображением Георгия Победоносца. В этом году банк планирует продать населению не менее 30 тысяч монет из драгоценных металлов, произведенных монетными дворами мира.