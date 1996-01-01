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"Росгосстрах" продолжит поддержку образования в России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Решением правления компании "Росгосстрах" реализация Концепции взаимодействия с учебными учреждениями РФ будет продолжена в новом учебном году. За годы ее осуществления "Росгосстрах" заключил договоры о сотрудничестве и взаимодействии с 300 учебными учреждениями в различных регионах России. Практику в филиалах и компаниях системы "Росгосстрах" прошли более 7500 студентов, сообщает пресс-служба компании.

Именными стипендиатами компании стали 256 студентов как региональных вузов, колледжей и техникумов, так и крупнейших московских и санкт-петербургских - МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА, Финансовой академии при Правительстве РФ, Российской экономической академии им. Г.В.ПЛЕХАНОВА, МЭСИ, Санкт-Петербургского госуниверситета и других.

В конкурсах научных работ приняли участие более 800 студентов и преподавателей, из них 36 работ удостоены призов компании "Росгосстрах". Совместно с Уральским экономическим университетом была проведена Первая Всероссийская конференция по страховому образованию. Впервые в истории российского страхования организован конкурс преподавателей страхового дела, пять лучших педагогов из регионов стали его призерами. Инициативы компании по поддержке образования в России были дважды удостоены Всероссийской премии в области страхования "Золотая Саламандра - знак качества страховых услуг".

В новом учебном году именных стипендий от компании "Росгосстрах" будут снова удостоены наиболее достойные студенты учебных учреждений России. Будет объявлен четвертый Всероссийский конкурс научных работ, продолжена организация практики студентов в компаниях и филиалах системы "Росгосстрах", пройдут массовые презентации компании в учебных учреждениях. Лучшие представители студенчества Москвы получат приглашение для реализации инновационных исследовательских проектов в центральном офисе компании.

Как отметил вице-президент компании "Росгосстрах" Ильяс АЛИЕВ, "реализация таких масштабных проектов по поддержке образовательной сферы в России является наглядным проявлением высокой степени социальной ответственности бизнеса, конкретным вкладом не только в реализацию национального проекта "Образование", но и в будущее всего страхового рынка России в целом".

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