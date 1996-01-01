"Росгосстрах" позаботится о "Школьнике-2009"

Акция рассчитана на активизацию страхования детей школьного возраста от несчастного случая. В рамках акции компания предлагает несколько страховых продуктов, позволяющих застраховать как детей, так и их родителей. Кроме того, "Росгосстрах" предлагает коллективное страхование в школах. Размер скидки при этом может составить 25% - в зависимости от количества застрахованных, сообщает пресс-служба компании.

"Страхование детей от несчастного случая - социально значимый вид страхования, - подчеркнул руководитель департамента массовых видов страхования Александр БЛАЙВАС. - Известно, как дети подвержены травмам, а лечение в нынешних экономических условиях может обойтись в большую сумму. Поэтому мы советуем родителям выбирать для своих детей значительный объем покрытия, большие страховые суммы. В этом случае страховая выплата станет серьезным подспорьем в семейном бюджете".

При выплате по страховому случаю в компании "Росгосстрах" действует процедура упрощенного урегулирования убытков "Зеленый коридор", предполагающая подачу в ЦУУ минимума документов. При ущербе до 3 тыс. рублей в ЦУУ предоставляется только заверенная копия амбулаторной карты застрахованного, причем снять копию и заверить ее можно прямо в "Росгосстрахе".

"Скидка до 25% позволит заключать коллективные договоры страхования детей с небольшими затратами, - уверен Александр Блайвас. - Мы уверены, что наше предложение будет положительно воспринято не только родителями, но и найдет поддержку у директоров школ, учителей и классных руководителей - т.е. тех работников образования, которые отвечают за безопасность детей во время учебного процесса".