Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Росгосстрах" позаботится о "Школьнике-2009"
Акция рассчитана на активизацию страхования детей школьного возраста от несчастного случая. В рамках акции компания предлагает несколько страховых продуктов, позволяющих застраховать как детей, так и их родителей. Кроме того, "Росгосстрах" предлагает коллективное страхование в школах. Размер скидки при этом может составить 25% - в зависимости от количества застрахованных, сообщает пресс-служба компании.
"Страхование детей от несчастного случая - социально значимый вид страхования, - подчеркнул руководитель департамента массовых видов страхования Александр БЛАЙВАС. - Известно, как дети подвержены травмам, а лечение в нынешних экономических условиях может обойтись в большую сумму. Поэтому мы советуем родителям выбирать для своих детей значительный объем покрытия, большие страховые суммы. В этом случае страховая выплата станет серьезным подспорьем в семейном бюджете".
При выплате по страховому случаю в компании "Росгосстрах" действует процедура упрощенного урегулирования убытков "Зеленый коридор", предполагающая подачу в ЦУУ минимума документов. При ущербе до 3 тыс. рублей в ЦУУ предоставляется только заверенная копия амбулаторной карты застрахованного, причем снять копию и заверить ее можно прямо в "Росгосстрахе".
"Скидка до 25% позволит заключать коллективные договоры страхования детей с небольшими затратами, - уверен Александр Блайвас. - Мы уверены, что наше предложение будет положительно воспринято не только родителями, но и найдет поддержку у директоров школ, учителей и классных руководителей - т.е. тех работников образования, которые отвечают за безопасность детей во время учебного процесса".
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель