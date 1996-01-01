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В кризис россияне доверяют "Росгосстраху"
Большинство россиян при выборе страховщика и в кризис предпочитают РОСГОССТРАХ. Об этом свидетельствуют данные очередного мониторинга, проведенного компанией Profi Online Research (www.profiresearch.ru) на базе ежеквартального синдикативного исследования "Мониторинг страхового рынка. Страховые компании" в рамках изменения ситуации на рынке страхования в период экономического кризиса.
В исследовании участвовали 7100 российских граждан в возрасте от 21 до 55 лет, принимающих финансовые решения или оказывающих влияние на принятие решений в семье. Исследование проводилось методом анкетного опроса респондентов через Online панель Profi Online Research в 13 крупнейших городах страны. Данные отражают ситуацию, сложившуюся на рынке страхования по итогам I полугодия 2009 года.
Авторы исследования отмечают, что международный экономический кризис изменил ситуацию на рынке страхования, заставив клиентов более внимательно относиться к выбору страховщика. Такие показатели, как продолжительность работы на отечественном рынке, стоимость услуг, оперативность страховых выплат, а также рекомендации знакомых и друзей респондентов, признали важными более половины участников исследования. Именно на эти критерии обращают в настоящее время внимание при выборе обслуживающей страховой организации. "Видимо, вышеуказанные характеристики являются своего рода залогом стабильности и надежности страховщика, показателем того, что компания в состоянии преодолеть любые проблемы, причиной которых может стать финансовый кризис. Подтверждением данному факту может быть и то, что достаточно большая часть респондентов (40%) предпочитают обращаться к лидерам отечественного страхового рынка, фокусируя свой выбор на Топ-20 российских страховщиков", - говорится в исследовании. Теперь основными параметрами при выборе страховщика 67% россиян считают продолжительность работы компании на отечественном рынке, по 65% - стоимость страхового полиса и скорость выплаты при наступлении страхового случая. В том числе важным параметром выбора компании явились рекомендации близких людей - 54%. Именно эти характеристики сейчас являются эталоном успеха и надежности организации. Опрос показал, что при выборе страховщика почти половина россиян более всего доверяют ГК "Росгосстрах". Из числа опрошенных респондентов 45% сказали, что в первую очередь обратятся в "Росгосстрах". Компанию РОСНО выбирают 10% респондентов, Ингосстрах - 9%.
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