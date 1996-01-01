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Град-банк лишился лицензии
Хабаровский Град-банк стал первой кредитной организацией в регионе, лишенной лицензии в 2009 году. В банке назначена временная администрация, которую возглавила главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций управления инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Хабаровскому краю Елена НАГНИЙ.
Поводом для отзыва лицензии, по заявлению Центрального банка РФ, стало предоставление недостоверной отчетности, а также критическое снижение размера собственного капитала "из-за проведения высокорисковой политики". По мнению экспертов, отзыв лицензии – вполне закономерное решение Центробанка, поскольку в последние несколько лет Град-банк практически не развивался.
Как сообщила руководитель временной администрации, уже в начале сентября вкладчики банка, являющегося участником системы страхования вкладов, получат свои средства. По предварительным данным, за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 45 млн руб. могут обратиться около 250 вкладчиков Град-банка.
ДосьеГрад-банк образован в марте 1994 года, с 1997 года – открытое акционерное общество. На момент отзыва лицензии уставный капитал банка составлял 14 млн руб. По итогам первого полугодия 2009 года Град-банк занял 921-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
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