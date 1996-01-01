Банк Москвы прокредитовал ДГК на 4 млрд рублей

Банк Москвы предоставил ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" годовой кредит на 4 млрд рублей.

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" – четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания (ТГК) РФ. Установленная электрическая мощность ДГК составляет 5,85 тысячи МВт, тепловая – 11,574 тысячи Гкал в час. Выработка электрической энергии в 2008 году составила 20,7 миллиарда кВт.ч, тепловой – 21,7 миллиона Гкал. Энергокомпания работает на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области, на юге Якутии. Полученные денежные средства будут направлены на рефинансирование текущих обязательств энергокомпании.