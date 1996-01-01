Альфа-Банк расширил географию "Онлайн-автокредита"

Альфа-Банк расширил географию онлайн-автокредитования. Теперь заполнить заявление на оформление автокредита и получить предварительный ответ банка через Интернет смогут клиенты еще из 18 городов России. "Онлайн-автокредит" Альфа-Банка стал доступен в Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Омске, Тюмени, Волгограде, Иркутске, Новосибирске, Находке, Хабаровске, Барнауле, Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Челябинске.

Тарифы на "Онлайн-автокредит" составляют 26% в рублях по новым автомобилям (иномарки и российские) и 28% по подержанным автомобилям (только иномарки). По кредитам в долларах ставки составляют 21% по новым автомобилям (иномарки и российские) и 22% по подержанным автомобилям (только иномарки).

"Мы проанализировали потребности покупателей автомобилей и нашли возможность облегчить им доступ к заемным средствам именно в тех городах, где чаще всего машины приобретаются в кредит", – подчеркивает заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья ЗИБАРЕВ.

Напомним, что расчет автокредита производится на сайте банка при помощи кредитного калькулятора по одному из четырех возможных параметров: ежемесячному доходу заемщика, стоимости автомобиля, ежемесячному платежу или по первоначальному взносу. Клиент, подобрав вариант автокредита, может сохранить полученные данные, после чего на его адрес электронной почты банк автоматически вышлет подтверждение параметров и всю необходимую информацию. Клиент может заполнить анкету со своего компьютера или на бумажном носителе, подготовить документы и оформить автокредит в любом офисе Альфа-Банка. Решение по автокредиту действительно три месяца, в течение которых клиент приобретает автомобиль у любого официального дилера или в автосалоне-партнере Альфа-Банка.