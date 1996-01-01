ВТБ расширяет сотрудничество с Группой компаний "Синергия"

Развивая сотрудничество с предприятиями пищевой промышленности, филиал Банка ВТБ во Владивостоке предоставил Группе компаний "Синергия" кредит на сумму 400 млн руб.

Средства пойдут на приобретение сырья для ОАО "Мясокомбинат Находкинский" и ОАО "Молочный завод "Уссурийский", входящих в ГК "Синергия". Таким образом, общая сумма кредитов, выданных предприятиям Группы с конца 2008 года, составляет 870 650 тыс. рублей. Сотрудничество ВТБ и "Синергии" началось в 2005 году. В настоящее время единый лимит кредитования составляет 1 млрд рублей.

"Банк видит одну из основных целей своей деятельности в поддержке отечественного реального сектора экономики. В связи с этим сотрудничество с ключевыми региональными предприятиями, в том числе с ГК "Синергия", рассматривается филиалом ВТБ во Владивостоке в качестве приоритетного направления деятельности", – отметил управляющий филиалом ВТБ во Владивостоке Алексей СОЛОДУШКО.