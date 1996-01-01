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Дальневосточный банк Сбербанка России дает кредит "Бизнес-авто" малому бизнесу
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Дальневосточный банк Сбербанка России начал прием заявок на кредит "Бизнес-авто". Он разработан специально для субъектов малого предпринимательства, и его особенность в том, что обеспечением по нему является приобретаемый транспорт.
Кредит "Бизнес-авто" предназначен для приобретения легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, водных транспортных средств для осуществления коммерческой деятельности.
На средства кредита можно купить железнодорожный вагон или яхту. Сумма займа определяется индивидуально, при этом минимальная сумма составляет 150 тыс. руб., а максимальная не может превышать 80% от стоимости приобретаемой техники. Срок кредита – до пяти лет.
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