Стратегический портфель

Кредитная стратегия любого банка является отражением ситуации в реальной экономике. О том, как выстраивает ее в сегодняшних обстоятельствах ОАО "Дальневосточный банк", "ДК" рассказала первый вице-президент банка Наталья МАНСУРОВА.

– Наталья Михайловна, какие приоритеты ставит банк во главу угла, формируя свой кредитный портфель?

– Сегодня кредитный портфель банка составляет 14 млрд руб. В таком объеме мы его имели еще в прошлом году. С учетом известных кризисных явлений в экономике совет директоров и правление банка приняли решение не увеличивать кредитный портфель, сохранить его на том же уровне. Иными словами, наша стратегия – сохранить клиентов, кредитовать их даже в это непростое время, а значит, сохранить свой кредитный портфель и его доходность, при этом учитывая дополнительные отраслевые риски.

Аналитикам была поставлена задача определить перспективы отраслей, которые кредитует Дальневосточный банк: с какими из них работать сегодня рискованно, какие будут развиваться, в каких возможно сокращение, но, в принципе, бизнес будет сохранен. Получив ответы на эти вопросы, мы определили круг потенциальных клиентов и партнеров. При этом во главу угла банком всегда ставилась и сегодня ставится задача снижения рисков.

Хочу заметить, что первые полгода мы уже отработали и поставленные задачи выполнили: кредитный портфель мы сохранили, доходность его повысили, по ставкам работаем "в рынке". И самое главное – мы практически сохранили свою клиентскую базу. Справедливости ради надо заметить, что просроченная задолженность возросла и составляет сегодня 1,8% кредитного портфеля. Это ниже, чем в среднем по рынку, но обычно этот показатель составлял у нас 0,3-0,5%, и мы работаем над решением данной проблемы.

– Если вернуться к определению кредитоспособных отраслей, то насколько конструктивен такой подход?

– Мы считаем, что сегодня все-таки есть отрасли, которые находятся в проблемном состоянии, и мы рекомендуем нашим специалистам при работе с данным бизнесом быть предельно внимательными. Это, например, строительство жилья, тяжелая промышленность, горнодобывающая отрасль, лесной комплекс. Выдача новых кредитов для субъектов этого бизнеса значительно сократилась. Преимущество при кредитовании отдаем пищевой отрасли, розничной и оптовой торговле. Много кредитуем энергетиков, транспорт и связь. Несколько программ разработано специально для нефтяной отрасли, в части кредитования и выдачи гарантий контрагентам, поставщикам и подрядчикам "Роснефти".

Таким образом, уменьшение объемов кредитования одних отраслей компенсирует рост финансирования других. Но, в принципе, даже определяя так называемые проблемные отрасли, мы все-таки ориентируемся на каждое конкретное предприятие, на его финансовое состояние, менеджмент, реальный бизнес-план. И поэтому практически в каждой из названных отраслей мы имеем клиентов, которых кредитовать не прекратили. Во Владивостоке компания "Далта-Восток" при нашем финансовом участии ведет строительство жилого комплекса "Два капитана". Компания "Динас" планирует введение в строй большого торгового комплекса. Мы его инвестировали с нуля и сейчас профинансировали завершение строительства. Ведь и в интересах банка, чтобы его клиент нормально работал и вовремя вернул кредитные средства.

Поэтому, как бы сложно не чувствовала себя сегодня реальная экономика (а общаясь с клиентами, мы видим падение выручки компаний в среднем от 15 до 50%), продолжаем кредитование реального сектора. Мы неоднократно выделяли средства на подготовку к путине Преображенской базе флота, кредитуем Владивостокский рыбный порт – на оснащение современной техникой контейнерного терминала, хотя грузовой поток несколько снизился. Дальневосточный банк является кредитором горнодобывающей компании "Дальполиметалл". Мы реструктуризировали ее долг, который она, несмотря на сложности на рынке и вынужденную приостановку, продолжала исправно обслуживать. Хочу подчеркнуть, что для нас принудительное взыскание долга – самая крайняя мера. Мы всегда стараемся договориться с клиентом. И если он готов развивать бизнес, мы проводим реструктуризацию, пролонгацию, составляем менее напряженный график гашения, одним словом, – находим компромиссное решение.

– Кредитование малого бизнеса всегда было коньком Дальневосточного банка. Как этот сегмент чувствует себя сегодня?

– Сегодня мы видим некоторое снижение активности, многие предприниматели осторожничают. Отвечая для себя на вопрос: развиваться дальше или отложить планы до лучших времен, – выбирают второй вариант. Это в целом для рынка решение не самое лучшее. И все-таки для тех, кто делает ставку на развитие, Дальневосточный банк разработал несколько специальных программ – на основе опыта, полученного совместно со специалистами ЕБРР, но с региональной спецификой. Дальневосточный банк заявил об участии в программе администрации Приморского края по кредитованию малого и среднего бизнеса под гарантию администрации. Наши специалисты непосредственно на местах помогают предпринимателям в составлении бухгалтерской отчетности и переложении порой достаточно эфемерных планов на язык цифр. Все это дает ощутимые результаты, думаю, скоро наш портфель кредитов малому бизнесу достигнет миллиарда рублей.