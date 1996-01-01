"АТБ" снижает риски малого бизнеса

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) – один из немногих банков, который в условиях финансового кризиса не сокращает, а, напротив, активизирует работу с представителями малого и среднего бизнеса. Только в 2008 году банк выдал кредитов на сумму более 576 млн рублей. В 2009-м банк разработал уникальную программу по поддержке субъектов малого предпринимательства (СМП).

Она заключается в увеличении объемов и сроков кредитования. Теперь предприниматели смогут возвращать средства банку в течение трех и более лет. Максимальная сумма выдаваемых кредитов заемщику увеличена до 60 млн рублей. Это позволит даже достаточно крупным предприятиям воспользоваться выгодными, быстрыми кредитами на удобных условиях. Программа поддержки обеспечивает индивидуальное консультирование, сопровождение и помощь менеджера банка. Из дополнительных преимуществ – минимальный пакет документов и срок рассмотрения обращения, досрочное погашение без комиссий и многое другое. Согласно последнему мониторингу, условия кредитования "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) являются одними из самых выгодных.

Предлагая клиентам удобный и простой сервис, "АТБ" (ОАО) готов предоставить в дополнение к традиционным формам кредитования банковские продукты, которые помогут предпринимателям оптимизировать свои расходы. Факторинг, лизинг, документарный кредит, банковские гарантии (в том числе таможенные) – решат специфические потребности и сэкономят средства.

– Поддержка малого и среднего бизнеса – это приоритет "Азиатско-Тихоокеанского Банка" (ОАО), – подчеркивает заместитель председателя правления банка Александр НЕПОМНЯЩИЙ. – Во всех регионах нашего присутствия, а банк сейчас представлен в 13 субъектах РФ, мы успешно взаимодействуем с администрациями субъектов и муниципальных образований с целью объединения усилий для поддержки предпринимателей, создаем совместные программы. Развитие предпринимательства в России – достаточно амбициозная цель, без этого невозможен экономический рост страны.