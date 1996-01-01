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Банковская система вернется к классическим канонам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

– Глеб Эдуардович, что сегодня первостепенно для банков?

– Ключевой вопрос сегодня, в период неопределенности – насколько вменяемо поведут себя предприятия, испытывающие экономические сложности. Раньше все было просто – бурное развитие компаний, рост филиальной сети, у них были финансы в достаточном количестве, а если не хватало, то банки нормально кредитовали. Потом произошел обвал спроса. Сегодня важно понимать, насколько собственники готовы избавляться от непрофильных активов (которые когда-то покупали дорого), получать пусть небольшие, но живые деньги и вкладывать их в сохранение ядра производства. Некоторые активы сегодня – как "чемодан без ручки", который проще бросить и начать все с нуля, имея положительную репутацию. Тогда есть перспективы. А если рассчитывать на "авось пронесет" – это будет другой сценарий.

– Как выстраиваются взаимоотношения банков с резко ухудшившими свое положение клиентами?

– Не совсем понятна картина работы с такими заемщиками: нужно либо банкротить предприятия, либо реализовывать их залоговое имущество в добровольном или судебном порядке. Или вариант управления непрофильными активами, ведь банки сами не будут пирожки печь или сталь выплавлять. Поэтому как вариант рассматривается участие в капитале предприятий. Но, к примеру, банку "Возрождение" это не совсем подходит, он всегда являлся примером классического банка, обслуживающего физических и юридических лиц. Он не входит ни в какие холдинги.

– Изменится ли принципиально политика "банк – клиент" после кризиса?

– Бум кредитования – "давай, бери быстрее" – был всего лишь последние три года. А до этого была консервативная кредитная политика. Я думаю, что банковская система вернется к классическим канонам оценки заемщика, умеренным ставкам, срокам и суммам кредита.

– На ваш взгляд, какие меры должны принять сейчас Правительство РФ и Центробанк, чтобы не допустить ухудшения ситуации?

– Считаю, что сейчас наиболее эффективный метод – субсидирование предприятий в приоритетных для государства отраслях, например, сельскохозяйственной, а также субсидирование малого и среднего бизнеса в виде компенсации процентных ставок по кредитам.

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