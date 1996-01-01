Строительные контракты будет обслуживать Сбербанк

Сбербанк России подписал агентское соглашение с ФГУ "Дальневосточная дирекция", подведомственным Министерству регионального развития РФ, по сопровождению государственных контрактов на строительство основных объектов саммита АТЭС, который пройдет в 2012 году на острове Русский во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении Управления общественных связей Сбербанка России. Распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2009 года № 1033 Сбербанк России определен единственным исполнителем, оказывающим для федеральных государственных нужд услуги по сопровождению указанных контрактов.