Клиенты "Агропромкредита" смогут узнать о своих финансах из дома

Банк "Агропромкредит" запустил систему "Интернет-Банк" для физических лиц. С ее помощью физлица могут просматривать состояние своих счетов, получать выписки и информацию о состоянии используемых банковских продуктов, совершать операции со своими счетами в любое время суток с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, а именно: осуществлять переводы денежных средств, конвертацию денежных средств на счетах, пополнение депозитов и частичное снятие средств в соответствии с условиями вклада, погашение ссуд, оплачивать счета за коммунальные услуги, телефонную и мобильную связь, Интернет и пр., сообщает пресс-служба банка.