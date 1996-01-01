UNO финансо

Повлиял ли кризис на стратегию развития банка, что сегодня можно сказать о состоянии приморской экономики, в чем уникальность нового банковского продукта KMB UNO... - эти и другие вопросы обсуждались во время встречи управляющего владивостокским филиалом КМБ Банка, директора РЦ "Дальневосточный" Дмитрия СОЛОВЦА с журналистами.

Пресс-завтрак прошел в ресторане Mauro Gianvanni, подчеркивающем итальянскую принадлежность банка. "ЗР" публикует выдержки из ответов Дмитрия Соловца.

Досье КМБ Банк был основан ЕБРР в 1992 году как Российский банк проектного финансирования. На Дальнем Востоке представлен с 2001 года. С 2005 г. входит в межбанковскую группу "Интеза Санпаоло", которая, в свою очередь, лидирует в Италии и входит в пятерку ведущих европейских финансовых организаций. Региональная сеть КМБ БАНКА насчитывает более 70 офисов в 25 регионах РФ.

О переменах

Появление итальянского акционера повлекло ряд изменений, самым принципиальным стал курс на универсализацию банка. В настоящее время стратегия развития направлена на диверсификацию спектра услуг, существенно расширившихся за счет работы с физическими лицами, финансирования лизинговых и внешнеторговых операций, открытия вкладов и депозитов, расчетно-кассового обслуживания, появления кредитных и дебетовых карт Visa и т.д. В результате сумма выданных за год потребительских и ипотечных кредитов составляет 45 млн руб., портфель по депозитам - 30 млн руб.

В 2008 году банк провел ребрендинг. Фирменный стиль полностью соответствует новому девизу "Вместе думаем о будущем" и отражает принципы работы: стабильность, внимание к людям, богатство идей и оптимизм. Офис нового формата, открывшийся во Владивостоке, демонстрирует это в полной мере.

Кроме того, полностью поменялась концепция работы с частными лицами. Сегодня мы идем не от продукта, а от потребности клиента, предлагая ему необходимые продукты в комплексе и рассчитывая на долгосрочное сотрудничество.

Об инновационности KMB UNO

Расширяя направление розничного кредитования, 1 сентября мы вывели на рынок новый серьезный продукт - вклад для физических лиц KMB UNO, годовые процентные ставки по которому составляют 14-15,5% в рублях и 5,5-6% в евро. Минимальная сумма вклада - 500 тыс. руб., или 15 тыс. евро, срок действия депозита - 367 дней. Главная особенность этого продукта состоит в том, что вместе со страховкой вклада ACB на сумму до 700 тыс. руб. клиент получает на руки договор прямого поручительства банка "Интеза Санпаоло", гарантирующий возврат не только всей суммы, но и начисленных процентов. Это, безусловно, придает уверенности вкладчикам: активы банковской группы "Интеза Санпаоло" составляют сегодня 1 трлн. евро, а совокупные активы собственно банка "Интеза Санпаоло" - 633,8 млрд евро (для сравнения, вся банковская система России оценивается в 630 млрд евро).

О кредитовании малого бизнеса

Несмотря на переход к универсальности, КМБ Банк по-прежнему сохраняет позицию одного из лидеров приморского рынка по объему кредитования малого и среднего бизнеса. В 2008 году общий кредитный портфель Дальневосточного регионального центра банка вырос на 76%, превысив 2,438 млрд руб., кредитный портфель для малого и среднего бизнеса - на 70%, достигнув 2,323 млрд руб., а объем лизингового портфеля превысил 71,410 млн руб.

В нынешнем году число заявок на кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса сократилось. Если раньше ежемесячная сумма выданных средств составляла 100-120 млн руб., то сейчас - 70-80 млн руб. При этом не могу не заметить: количество заявок переросло в качество. Впрочем, в последнее время сумма выдаваемых кредитов потихоньку растет - на 10-12% ежемесячно. Каких-то особых предпочтений той или иной отрасли экономики с нашей стороны нет, для нас главное, чтобы клиент был финансово стабилен и перспективен.

О кризисе

С приходом кризиса стратегия развития банка кардинально не менялась, антикризисных программ не вводилось. Банк устойчиво стоит на ногах. Серьезных проблем с задолженностью и невозвратами кредитов нет. Тем более что в случае возникновения трудностей у компаний-клиентов мы без проблем идем на реструктуризацию задолженности, на деле, а не на словах доказывая партнерскую основу взаимоотношений с клиентами.

Наблюдая за ситуацией дел в приморских компаниях, могу сказать, что наиболее хорошо чувствуют себя сегодня предприятия с оборотом 5-8 млн руб. Кстати, среди наших клиентов есть и такие компании, чей бизнес резко пошел в гору именно с приходом кризиса (правда, таких немного). А вообще, отойдя от первоначального шока, люди - и бизнес в целом - потихоньку приходят в себя, привыкают к новым экономическим реалиям, возвращаются к отложенным ранее проектам, присматриваются к новым банковским предложениям... Кризис - не повод сворачивать бизнес. Жизнь продолжается.