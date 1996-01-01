Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
UNO финансо
Повлиял ли кризис на стратегию развития банка, что сегодня можно сказать о состоянии приморской экономики, в чем уникальность нового банковского продукта KMB UNO... - эти и другие вопросы обсуждались во время встречи управляющего владивостокским филиалом КМБ Банка, директора РЦ "Дальневосточный" Дмитрия СОЛОВЦА с журналистами.
Пресс-завтрак прошел в ресторане Mauro Gianvanni, подчеркивающем итальянскую принадлежность банка. "ЗР" публикует выдержки из ответов Дмитрия Соловца.
ДосьеКМБ Банк был основан ЕБРР в 1992 году как Российский банк проектного финансирования. На Дальнем Востоке представлен с 2001 года. С 2005 г. входит в межбанковскую группу "Интеза Санпаоло", которая, в свою очередь, лидирует в Италии и входит в пятерку ведущих европейских финансовых организаций. Региональная сеть КМБ БАНКА насчитывает более 70 офисов в 25 регионах РФ.
О переменах
Появление итальянского акционера повлекло ряд изменений, самым принципиальным стал курс на универсализацию банка. В настоящее время стратегия развития направлена на диверсификацию спектра услуг, существенно расширившихся за счет работы с физическими лицами, финансирования лизинговых и внешнеторговых операций, открытия вкладов и депозитов, расчетно-кассового обслуживания, появления кредитных и дебетовых карт Visa и т.д. В результате сумма выданных за год потребительских и ипотечных кредитов составляет 45 млн руб., портфель по депозитам - 30 млн руб.
В 2008 году банк провел ребрендинг. Фирменный стиль полностью соответствует новому девизу "Вместе думаем о будущем" и отражает принципы работы: стабильность, внимание к людям, богатство идей и оптимизм. Офис нового формата, открывшийся во Владивостоке, демонстрирует это в полной мере.
Кроме того, полностью поменялась концепция работы с частными лицами. Сегодня мы идем не от продукта, а от потребности клиента, предлагая ему необходимые продукты в комплексе и рассчитывая на долгосрочное сотрудничество.
Об инновационности KMB UNO
Расширяя направление розничного кредитования, 1 сентября мы вывели на рынок новый серьезный продукт - вклад для физических лиц KMB UNO, годовые процентные ставки по которому составляют 14-15,5% в рублях и 5,5-6% в евро. Минимальная сумма вклада - 500 тыс. руб., или 15 тыс. евро, срок действия депозита - 367 дней. Главная особенность этого продукта состоит в том, что вместе со страховкой вклада ACB на сумму до 700 тыс. руб. клиент получает на руки договор прямого поручительства банка "Интеза Санпаоло", гарантирующий возврат не только всей суммы, но и начисленных процентов. Это, безусловно, придает уверенности вкладчикам: активы банковской группы "Интеза Санпаоло" составляют сегодня 1 трлн. евро, а совокупные активы собственно банка "Интеза Санпаоло" - 633,8 млрд евро (для сравнения, вся банковская система России оценивается в 630 млрд евро).
О кредитовании малого бизнеса
Несмотря на переход к универсальности, КМБ Банк по-прежнему сохраняет позицию одного из лидеров приморского рынка по объему кредитования малого и среднего бизнеса. В 2008 году общий кредитный портфель Дальневосточного регионального центра банка вырос на 76%, превысив 2,438 млрд руб., кредитный портфель для малого и среднего бизнеса - на 70%, достигнув 2,323 млрд руб., а объем лизингового портфеля превысил 71,410 млн руб.
В нынешнем году число заявок на кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса сократилось. Если раньше ежемесячная сумма выданных средств составляла 100-120 млн руб., то сейчас - 70-80 млн руб. При этом не могу не заметить: количество заявок переросло в качество. Впрочем, в последнее время сумма выдаваемых кредитов потихоньку растет - на 10-12% ежемесячно. Каких-то особых предпочтений той или иной отрасли экономики с нашей стороны нет, для нас главное, чтобы клиент был финансово стабилен и перспективен.
О кризисе
С приходом кризиса стратегия развития банка кардинально не менялась, антикризисных программ не вводилось. Банк устойчиво стоит на ногах. Серьезных проблем с задолженностью и невозвратами кредитов нет. Тем более что в случае возникновения трудностей у компаний-клиентов мы без проблем идем на реструктуризацию задолженности, на деле, а не на словах доказывая партнерскую основу взаимоотношений с клиентами.
Наблюдая за ситуацией дел в приморских компаниях, могу сказать, что наиболее хорошо чувствуют себя сегодня предприятия с оборотом 5-8 млн руб. Кстати, среди наших клиентов есть и такие компании, чей бизнес резко пошел в гору именно с приходом кризиса (правда, таких немного). А вообще, отойдя от первоначального шока, люди - и бизнес в целом - потихоньку приходят в себя, привыкают к новым экономическим реалиям, возвращаются к отложенным ранее проектам, присматриваются к новым банковским предложениям... Кризис - не повод сворачивать бизнес. Жизнь продолжается.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы