Экономический кризис. Второй этап

Антикризисные методы себя не оправдают. Меры по поддержанию стабилизации подготавливают переход кризиса в более тяжелую фазу. Ситуация в экономике схожа с наблюдавшейся накануне мирового промышленного спада. К такому выводу пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), сообщают "ФК-Новости".

Породившие кризис противоречия не устранены. Доходы рядовых потребителей продолжают снижаться, банки накапливают проблемные долги, а индустрия остается в технологическом и сбытовом тупике. "Победа над рецессией" является не более чем декларацией.

Окончание лета ознаменовалось ростом экономического оптимизма. Президент США ОБАМА заявил: падение остановлено, возможно, завершение рецессии началось. Российские чиновники объявили о пройденном в мае кризисном дне. "Инструментом провозглашенной победы над спадом в России и на Западе стало предоставление банкам почти бесплатных государственных кредитов. Это обеспечило расцвет финансового сектора, но не породило серьезных улучшений в реальной сфере", - полагает Борис КАГАРЛИЦКИЙ, директор ИГСО.

Эксперты все чаще ставят вопрос о необходимости остановить рост денежной массы. Однако существенное сокращение господдержки финансового сектора будет означать прекращение стабилизации, крушение связанных с ней надежд и возобновление быстрого спада.

Оборотной стороной продолжения политики субсидирования корпораций в 2009-2010 годах станет беспрецедентный всплеск неконтролируемой инфляции. Деньги могут начать обесцениваться быстрее, чем государства будут их печатать.

По мнению аналитиков ЦЭИ ИГСО, в результате монетаристских антикризисных мер кризис по многим пунктам отошел на стартовые позиции. Применяемые инструменты борьбы со спадом не устранили ни одной его причины. На месте покрытых государством "плохих долгов" в банковских портфелях возникают другие, порожденные плохим положением дел в реальном секторе. Ситуация осени 2008 года грозит повториться.