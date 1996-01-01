Без страха и с упреком

Директор службы судебных приставов России Артур ПАРФЕНЧИКОВ, как говорится, "пошел в народ". За неполных два месяца главный российский пристав посетил 18 регионов страны, где, встречаясь с главами регионов и подчиненными ему подразделениями Службы, пытался убедить собеседников и слушателей в необходимости внесения поправок в административное и гражданское законодательство.

Цель благая - заставить население платить по долгам и, судя по последним заявлениям Парфенчикова, в этом ему должны помочь и уже помогают депутаты Госдумы. Правда, "несогласные" уже успели идеи Парфенчикова занести в список очередных "идефикс" службы судебных приставов, с подозрением на то, что служба опять пытается облегчить себе работу, и опять за счет рядовых, так называемых "рублевых" должников, в то время как должники-"миллионеры" могут спать спокойно.

Досье За 1-е полугодие 2009 г. общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении, составило 516 782 на сумму более 14 млрд рублей. Для сравнения за весь 2008 год к производству было принято 758 597 исполнительных листов. Основными неплательщиками выступают должники по алиментам - 24 935 исполнительных производств. По кредитам - 20 732 производств на сумму 2 млрд 936 млн 166 тыс. руб. и административные штрафы (не только ГАИ) - 179 тыс. на сумму 262,6 млн руб.

Первыми, кто откликнулся на просьбу о сотрудничестве, были таможенные и пограничные органы. Благодаря взаимодействию с ними за первые шесть месяцев 2009 г. Управление ФССП по Приморскому краю смогло материлизовать более одной тысячи постановлений о временном ограничении права граждан на выезд за пределы Российской Федерации.

Из общей суммы задолженности - 299 млн 131 тыс. руб., со 197 должников было взыскано почти 20 млн руб., в том числе с 14 должников, имевших задолженность по алиментам, - более 1 млн руб.

По словам Парфенчикова, на сегодняшний день в Госдуму внесен ряд законодательных инициатив, расширяющих права судебных приставов. В частности, во время визита в Приморский край Артур Парфенчиков коснулся самой популярной идеи ФССП, равно как и самой горячо обсуждаемой: желания (пока только желания) приставов расширить перечень ограничений в отношении должников, в первую очередь, цитируем, "в части временного ограничения специального права должника, установленного соответствующим разрешением или лицензией". Речь идет о возможном временном лишении граждан водительского удостоверения, охотничьих лицензий и т.д.

Соответствующий законопроект, уверил Парфенчиков, уже внесен в Госдуму и, по неподтвержденным пока данным, будет рассмотрен на одной из осенних сессий парламента.

Как было видно из энтузиазма главного судебного пристава страны, правовые аспекты и обструкция со стороны правозащитников и простых граждан его не смущают, главное - заручиться поддержкой депутатов и региональных руководителей.

Со стороны депутатского корпуса вроде как понимание есть, о чем не так давно сообщил ИТАР-ТАСС, со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Наталью КАРПОВИЧ. Депутат согласилась со спорностью предлагаемых законодательных новаций, но тут же напомнила об огромной задолженности нерадивых отцов и матерей по алиментам.

Куда как сложнее строить свои отношения с региональными властями. Здесь у ФССП России немало вопросов, и в первую очередь - по защите прав социально незащищенных слоев населения. Взять хотя бы положение, по которому детям-сиротам по достижению ими 18-летнего возраста полагается жилье. Закон есть, но исполнить его региональные власти, Приморье не исключение, не торопятся.

По этому поводу прокуратура регулярно выносит представления на недопустимость неисполнения закона, суды выносят решения "Обеспечить", а очередь на получение бесплатного жилья меньше не становится. Крайними в невозможности исполнить закон остаются судебные приставы.

Как признают сами приставы, ситуация с сиротским жильем, выражаясь языком шахмат, патовая. Суд обязывает власти обеспечить молодых людей жильем, а через некоторое время этот же суд "входит" в положение администраций и отменяет штрафы, начисленные службой судебных приставов за неисполнение... решения суда.

Как пояснили в пресс-службе Управления ФССП по Приморскому краю, суды соглашаются с ответчиком в лице администраций районов и муниципалитетов в невозможности исполнить закон.

Но если к властной вертикали суды прислушиваются, то рядовым гражданам пощады ждать не приходится. Последнюю инициативу по поводу временного изъятия водительского удостоверения у должников уже назвали абсурдной. Однако это не последняя новация ФССП.

Как оказалось, даже такой действенный метод давления на должников, как запрет и воспрепятствование их свободному перемещению по миру, не совсем устраивает судебных приставов.

В кулуарах службы признались, что тормозить должников и неплательщиков на границе дело хлопотное и емкое по времени. Поэтому, планируют в ФССП, проще будет накинуть сеть на неплательщиков еще на стадии получения или пролонгации заграничных паспортов.

Еще одна инновация, презентованная директором ФССП, касается непосредственно самого закона "Об исполнительном производстве" и его корректировки.

По словам главного пристава страны, сегодня при неисполнении судебного решения минимальная сумма сбора по имущественным взысканиями составляет 7%, и "как правило" это несколько рублей.

- Многие граждане считают, что не стоит тратить усилия для того, чтобы идти в сберкассу, стоять в очереди, - возмущался Артур Парфенчиков. Придет судебный пристав, которому гражданин выплатит 200 рублей штрафа и 14 рублей исполнительского сбора. Но Федеральная служба судебных приставов - не агентство добрых услуг, и исполнительский сбор - не оплата услуг пристава за приход на дом. Теперь на законодательном уровне этот вопрос стоит по-другому - сумма сбора будет соразмерна правовому поведению должника.

По имеющейся информации, и это дополнение уже нашло понимание в Госдуме и было принято в первом чтении.

Предполагается, что по-новому должники, своевременно не оплатившие задолженность, обязаны дополнительно к основному долгу выплатить в федеральный бюджет еще и исполнительский сбор, минимальный размер которого составит 500 рублей для физических лиц и 5000 рублей - для юридических. Свое пребывание на приморской земле Артур Парфенчиков закончил призывом ко всем должникам ФССП, в том числе и потенциальным, не доводить ситуацию до крайностей!

Что понимал под крайностями Артур Парфенчиков, будет видно уже осенью, когда за дело возьмутся понимающие его люди из Госдумы...