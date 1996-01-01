"Возрождение" предложил депозит по карточке

Банк "Возрождение" увеличил ставки по вкладам, открываемым посредством банкомата, в зависимости от срока депозита - от 1% до 3,5%.

"Вклад "Банкоматный" является существенным дополнением к линейке вкладов банка и стал популярным среди наших клиентов. В последнее время интерес вкладчиков переместился c месячного вклада на депозиты сроком 3 и 6 месяцев", - отмечает заместитель председателя правления Марк НАХМАНОВИЧ.

Для открытия "Банкоматного" депозита не требуется оформления бумажного договора, открыть вклад можно в банкомате банка без участия персонала. Распоряжение на оформление вклада клиент дает банку с помощью своей дебетовой карты через банкомат.

По окончании срока вклада денежные средства, переведенные во вклад, а также начисленные проценты автоматически возвращаются на банковскую карту клиента. Для досрочного расторжения вклада необходимо обратиться в офис банка. Комиссия за открытие вклада не взимается.