Клиенты Альфа-Банка могут сами выбрать дату платежа

Альфа-Банк предложил своим клиентам выбрать дату ежемесячного платежа по персональному кредиту. Теперь заемщики Альфа-Банка по продукту Персональный кредит могут изменить дату ежемесячного платежа.

Как сообщила региональный PR-директор ОАО "Альфа-Банк" Маргарита МАРКОВА, новым сервисом можно воспользоваться в любом отделении Альфа-Банка, заполнив заявление об изменении даты осуществления ежемесячного платежа в погашение кредита. Данная возможность распространяется на клиентов банка, у которых уже оформлен кредит, ранее она была доступна только новым заемщикам. "Все наши клиенты, получившие в Альфа-Банке персональный кредит, теперь могут приурочить свой ежемесячный платеж ко дню получения заработной платы или любого другого дохода, из которого обычно и оплачивают свой заем. Новый сервис призван сделать максимально комфортным обслуживание кредитов", - отмечает заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья ЗИБАРЕВ.