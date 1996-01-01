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Клиенты Альфа-Банка могут сами выбрать дату платежа
Альфа-Банк предложил своим клиентам выбрать дату ежемесячного платежа по персональному кредиту. Теперь заемщики Альфа-Банка по продукту Персональный кредит могут изменить дату ежемесячного платежа.
Как сообщила региональный PR-директор ОАО "Альфа-Банк" Маргарита МАРКОВА, новым сервисом можно воспользоваться в любом отделении Альфа-Банка, заполнив заявление об изменении даты осуществления ежемесячного платежа в погашение кредита. Данная возможность распространяется на клиентов банка, у которых уже оформлен кредит, ранее она была доступна только новым заемщикам. "Все наши клиенты, получившие в Альфа-Банке персональный кредит, теперь могут приурочить свой ежемесячный платеж ко дню получения заработной платы или любого другого дохода, из которого обычно и оплачивают свой заем. Новый сервис призван сделать максимально комфортным обслуживание кредитов", - отмечает заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья ЗИБАРЕВ.
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