www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

В Хабаровске клиентские службы ПФР меняют адрес

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

14 сентября клиентская служба Управления ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе на ул. Гамарника -Слободской распахнула новые двери для посетитeлей.

В связи с переездом в новое здание прекращается прием граждан в арендуемых помещениях на ул. Запарина, 67, Калинина, 45, Кавказская, 24. Раньше по этим адресам располагались клиентские службы Центрального, Кировского и Хaбаровского районов. Теперь жители этих районов получили возможность обслуживаться в современных комфортных условиях в новой клиентской службе по адресу: ул. Гамарника - Слободская.

В новом здании для удобства посетителей,сообщили в отделении ПФР по Хабаровскому краю, предусмотрена система электронной очереди.

На первом этаже находится клиентская служба для приема граждан-застрахованных лиц, на втором этаже - для работы со страхователями-работодателями. В новой клиентской службе жители Хабаровска и Хабаровского района будут чувствовать себя комфортно. Внедрение передовых технологий позволило поставить на службу людям весь современный арсенал технических средств.

Пенсионер или семья, имеющая право на материнский капитал, работающий гражданин или работодатель-страхователь - все, независимо от возраста и профессии, смогут быстро и без проблем решить свои вопросы.

Работодателям созданы все условия для активного внедрения системы электронного документооборота. Его применение позволит избежать бумажной волокиты и даст возможность, не покидая свое рабочее место, представлять документы в органы ПФР бесконтактным способом.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru