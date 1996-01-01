В Хабаровске клиентские службы ПФР меняют адрес

14 сентября клиентская служба Управления ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе на ул. Гамарника -Слободской распахнула новые двери для посетитeлей.

В связи с переездом в новое здание прекращается прием граждан в арендуемых помещениях на ул. Запарина, 67, Калинина, 45, Кавказская, 24. Раньше по этим адресам располагались клиентские службы Центрального, Кировского и Хaбаровского районов. Теперь жители этих районов получили возможность обслуживаться в современных комфортных условиях в новой клиентской службе по адресу: ул. Гамарника - Слободская.

В новом здании для удобства посетителей,сообщили в отделении ПФР по Хабаровскому краю, предусмотрена система электронной очереди.

На первом этаже находится клиентская служба для приема граждан-застрахованных лиц, на втором этаже - для работы со страхователями-работодателями. В новой клиентской службе жители Хабаровска и Хабаровского района будут чувствовать себя комфортно. Внедрение передовых технологий позволило поставить на службу людям весь современный арсенал технических средств.

Пенсионер или семья, имеющая право на материнский капитал, работающий гражданин или работодатель-страхователь - все, независимо от возраста и профессии, смогут быстро и без проблем решить свои вопросы.

Работодателям созданы все условия для активного внедрения системы электронного документооборота. Его применение позволит избежать бумажной волокиты и даст возможность, не покидая свое рабочее место, представлять документы в органы ПФР бесконтактным способом.