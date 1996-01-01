Связь-Банк вошел в "Город"

Приморский филиал Связь-Банка приступил к работе в Федеральной Системе сбора и обработки платежей от населения "Город", разработанной компанией "ЦФТ" (г. Новосибирск), сообщает пресс-служба банка. Автоматизированная система позволяет осуществлять прием платежей за жилищно-коммунальные услуги, услуги городской и междугородней связи, в том числе услуги Интернет-провайдеров, производить погашение кредитов, а также оплачивать другие услуги.