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АТБ - банк для предпринимателей Приморья!
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) - один из пяти крупнейших универсальных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири - не только говорит о поддержке предпринимательства в рамках общегосударственной программы, но и делает здесь реальные шаги.
Беспрецедентно успешная программа поддержки малого и среднего бизнеса от "АТБ" ОАО привлекает все больше предпринимателей: Банк почти полностью выдал 300 млн руб. из первого транша, полученного в рамках взаимодействия с Международной Финансовой Корпорацией, и готов направить на увеличение кредитования предпринимателей дополнительно сотни миллионов рублей.
Располагая крупными средствами, Банк кредитует приморские предприятия различных сфер бизнеса - производства, торговли, автотранспорта, сферы услуг. Клиенты, с которыми Банк работает, представляют широкий срез предпринимательства. Это и малые предприниматели, для которых привлекательны специально разработанные банком условия кредитования с увеличенным сроком возврата средств и упрощенной процедурой их получения, и крупные предприятия, которым удобно использовать льготные, простые в применении кредитные продукты "АТБ" (ОАО).
В дополнение к традиционному кредитованию Банк предложил бизнесу воспользоваться специальными услугами. Факторинг, лизинг, документарный кредит, банковские гарантии (в том числе таможенные) становятся все более популярными в регионе за счет решения конкретных задач и существенной экономии средств предпринимателей.
Работа с малым и средним бизнесом всегда была приоритетом в "АТБ" (ОАО). Бизнес каждого клиента - единственный и уникальный, поэтому индивидуальный подход в каждом случае является в Банке правилом и гарантирует наилучшие условия для каждого предприятия.
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