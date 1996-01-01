АТБ - банк для предпринимателей Приморья!

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) - один из пяти крупнейших универсальных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири - не только говорит о поддержке предпринимательства в рамках общегосударственной программы, но и делает здесь реальные шаги.

Беспрецедентно успешная программа поддержки малого и среднего бизнеса от "АТБ" ОАО привлекает все больше предпринимателей: Банк почти полностью выдал 300 млн руб. из первого транша, полученного в рамках взаимодействия с Международной Финансовой Корпорацией, и готов направить на увеличение кредитования предпринимателей дополнительно сотни миллионов рублей.

Располагая крупными средствами, Банк кредитует приморские предприятия различных сфер бизнеса - производства, торговли, автотранспорта, сферы услуг. Клиенты, с которыми Банк работает, представляют широкий срез предпринимательства. Это и малые предприниматели, для которых привлекательны специально разработанные банком условия кредитования с увеличенным сроком возврата средств и упрощенной процедурой их получения, и крупные предприятия, которым удобно использовать льготные, простые в применении кредитные продукты "АТБ" (ОАО).

В дополнение к традиционному кредитованию Банк предложил бизнесу воспользоваться специальными услугами. Факторинг, лизинг, документарный кредит, банковские гарантии (в том числе таможенные) становятся все более популярными в регионе за счет решения конкретных задач и существенной экономии средств предпринимателей.

Работа с малым и средним бизнесом всегда была приоритетом в "АТБ" (ОАО). Бизнес каждого клиента - единственный и уникальный, поэтому индивидуальный подход в каждом случае является в Банке правилом и гарантирует наилучшие условия для каждого предприятия.