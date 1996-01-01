Дальневосточники хранят в Сбербанке более 95 млрд рублей

По данным на 1 августа, в Дальневосточном банке Сбербанка России открыто счетов физических лиц на общую сумму более 95,5 млрд рублей.

Отслеживая тенденции рынка и изменения спроса на банковские услуги, Сбербанк продолжает совершенствовать продуктовую линейку. В условиях большой актуальности у населения краткосрочных вкладов, с 1 июля по таким популярным вкладам, как "Пополняемый депозит Сбербанка России" и "Особый Сбербанка России", снижен минимальный срок вклада. Теперь он составляет три месяца, тогда как раньше эти вклады открывались на срок от полугода.

Кроме того, с 1 июля у вкладчиков появилась возможность самим определять срок вклада с точностью до дня в рамках установленных диапазонов, которые расширены и теперь составляют от 1 месяца до 3 лет.