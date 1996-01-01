Один на один с ипотекой

Еще в конце прошлого года правительство РФ объявило о том, что государство поможет своим гражданам, имеющим ипотечные кредиты, пережить кризис и сохранить жилье. Всю весну в СМИ поступала информация о том, что те ипотечные заемщики, у кого резко снизился уровень дохода, могут рассчитывать на реструктуризацию задолженности.

В феврале 2009 г. АИЖК создало дочернюю компанию АРИЖК (Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов), которая стала заниматься реализацией госпрограммы помощи ипотечным заемщикам.

Но это - официальная информация. На деле же, по крайней мере, в Приморском крае, реальная реструктуризация ипотеки зависит исключительно от стремления финансовых структур помочь своим заемщикам.

Сразу отметим, что информация о ссудной задолженности по ипотечным кредитам в Приморском крае банковскими структурами замалчивается. Официальных заявлений о количестве ипотечных долгов со стороны банковского сектора нет. Позиция банков понятна: говорить о проблемных заемщиках - это значит признать свои ошибки в работе кредитных комитетов. Однако, по неофициальной информации, практически в каждом банке есть обращения от граждан, которые хотят реструктуризировать свой ипотечный долг.

Корреспондент "ЗР" попробовал договориться с представителями банков о реструктуризации, обратившись не в центральные офисы, а к тем кредитным экспертам, кто непосредственно дает консультации при обращении в банковскую структуру.

По словам кредитного эксперта отделения Приморского отделения Сбербанка 8635 Киры АБАШИНОЙ, схем реструктуризации ипотечного займа немного. "Самая распространенная - это когда заемщик может ежемесячно платить только тело кредита, а проценты по кредиту платить раз в квартал, - рассказывает эксперт. - Также есть возможность реструктуризации ипотечного кредита через АРИЖК".

В центре ипотечного кредитования банка ВТБ 24 предложили сразу несколько видов реструктуризации долга. Например, каникулы по основному долгу. "Они подразумевают отсрочку платежа тела кредита сроком на один год. Однако это не всегда выгодно заемщику. Если кредит более миллиона и заемщик выплачивает его всего несколько лет, то ему подойдут другие виды реструктуризации. Например, выдача кредитной ипотечной карты или реструктуризация с помощью АРИЖК, - подчеркнули специалисты банка. - Кредитная ипотечная карта выдается банком сроком на один год. На нее вносится сумма, которую заемщик должен будет гасить в течение года. Непременное условие - это целевое использование денег на карте". В общем, как пояснили в банке, другими словами - это перекредитование за счет средств банка сроком на один год. Деньги в этом случае дают под 13 - 13, 5% годовых.

Специалисты банка "Кит-Финанс" рассказали, что у них есть несколько программ реструктуризации кредита. Каникул по основному долгу нет, но если финансовое положение заемщика очень тяжелое, то его могут освободить от выплат на несколько месяцев. В этом банке, как и в ВТБ 24, существует возможность стабилизационного займа внутри банка. "Нужно обратиться в банк, принести пакет документов - и получить новый кредит на год. Эти деньги не выдаются на руки, а банк этим кредитом будет погашать платежи в течение года. Ставка данного стабилизационного кредита зависит от ставки рефинансирования Центробанка. Поэтому она плавающая - 12-14% годовых". Если предложенные банками варианты заемщиков не устраивают, то эксперты рекомендуют обращаться в АРИЖК.

В КМБ Банке также заявили о том, что они реструктуризируют ипотечные кредиты. В случае, когда заемщик обращается в КМБ Банк с просьбой о реструктуризации ипотечных кредитов впервые, ему предлагается написать заявление об ухудшении его финансового положения. Причем есть даже типовая форма данного документа. "Затем, в определенный срок дается письменный ответ, в котором, прежде всего, объясняется, что ему лучше попытаться найти возможность для своевременного погашения кредита. Если мы не смогли договориться, то заемщику предлагают обратиться в АРИЖК, где он может получить стабилизационный заем. Такая практика уже существует - два клиента КМБ Банка успешно решили свои проблемы таким образом".

На сегодняшний день в Приморском крае работают 9 агентов ОАО "АРИЖК", пять из них находятся во Владивостоке, два в Находке и два в Уссурийске. Официальным агентом по реструктуризации ОАО "АРИЖК" на Дальнем Востоке является Далькомбанк. В Приморском крае основным агентом АРИЖК является ОАО "Владивостокское ипотечное бюро". Правда, до сих пор между банками и агентом не было даже рабочей встречи или совещания, на котором бы банки получили информацию о представителе АРИЖК в Приморском крае. Однако сами заемщики, несмотря на недостаток информации, агента АРИЖК находят и пытаются решить свои проблемы.

"Стандарты АРИЖК очень четко прописаны, - подчеркнула Наталья РАЧЕВА, помощник генерального директора ОАО "Владивостокское ипотечное бюро" по экономическим вопросам. - Все требования размещены на сайте АРИЖК www.arhml.ru. Основные из них - это требования к заемщику, к жилому помещению и кредиту. Неизменным осталось требование к жилому помещению: для заемщиков это должно быть единственное жилье для проживания. Если у заемщика и созаемщика (обычно это муж и жена) есть доля в других объектах недвижимости, не превышающая 50%, то их ипотечное жилье также считается единственным. Смягчено требование к гражданству, сейчас достаточно, чтобы в семье, претендующей на господдержку, был один гражданин РФ. Раньше, чтобы воспользоваться программой реструктуризации АРИЖК, заемщик должен был реализовать все активы, которые могут быть использованы для исполнения обязательств по ипотечному кредиту. Сейчас в этой части стандарт смягчен, например, не надо продавать автомобиль, если он дешевле 350 тыс. руб.

Важное требование к ипотечному кредиту - договор должен быть заключен до 1 декабря 2008 г. А вот ипотека может возникнуть позже. Это, кстати, дает очень широкий простор для нестандартных решений. К примеру, АРИЖК готово реструктурировать кредиты, где еще не возникла ипотека, например, под строящееся жилье, если такой договор заключен в соответствии с законом "О долевом строительстве". Однако, практика показывает, что обращения от банков очень редки. Складывается впечатление, что банковских работников не сильно интересует возможность за государственный счет поддержать своих клиентов.

"Мы проводили анализ и выяснили, что в других регионах банки очень активно сотрудничают с АРИЖК. Ведь им все равно, кто им платит - государство или заемщик", - говорит Наталья Рачева.

Досье Стабилизационный займ от государства выдается также под проценты, которые равны процентам по основному ипотечному кредиту заемщика. В течение льготного периода - 12 месяцев АРИЖК платит за заемщика ежемесячные платежи по ипотечному кредиту. Заемщик же вносит только проценты за фактически перечисленные средства, которые до 50 раз меньше его обычных платежей. Время заемщику дается для поиска работы и восстановления своей платежеспособности. Сумма, потраченная агентством, плюс проценты с нее включаются в будущие платежи. В постльготный период финансовая нагрузка на заемщика вырастает примерно на 15%. С 1 сентября 2009 г. в стандарт АРИЖК была введена норма, согласно которой увеличение нагрузки на заемщика по окончании льготного периода не должна превышать 15%.

Вообще многие банковские эксперты не скрывают, что выдача стабилизационного займа может только усугубить ипотечные проблемы. "Реструктуризация - это только временное решение проблемы (по рыночной практике максимум 12 месяцев), в дальнейшем это может поставить клиента в еще более жесткие финансовые условия", - подчеркнули в КМБ Банке.

"Финансовая нагрузка на заемщика через год возрастет. Мы стараемся объяснить это тем, кто к нам обращается", - соглашается и Наталья Рачева.

О том, что через год заемщик может не вернуть свои доходы на прежний уровень, понимают в любом банке. Поэтому специалисты банков рисуют заемщикам более печальные перспективы и намекают на возможную продажу квартир...