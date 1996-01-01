Юань к осени поднимется "в цене" до 8 рублей

Интересная информация к размышлению доходит с российско-китайского приграничья - китайские товарищи настоятельно рекомендуют крупным "шопникам" (те, для кого закупка товаров в Китае стала профессией) делать накопления в юанях, ибо уже этой осенью, опять же по китайской версии, национальная валюта Поднебесной вырастет по отношению к рублю в полтора, а то и более раза.

Отметим, что на момент сдачи номера в печать юань можно было приобрести в обменниках Владивостока за 4,8-5 рублей. Авторы слуха утверждают, что ожидаемый рост юаня к рублю имеет сугубо китайские корни и не связан с изменением курса рубля по отношению к доллару.

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