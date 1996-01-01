Сбербанк начинает выдавать валютные кредиты населению

Дальневосточный банк Сбербанка России сообщает об увеличении спроса населения на кредитные ресурсы. В июле выдано более 10 тысяч кредитов, то есть примерно столько же, сколько за первый квартал текущего года.

Спрос еще не достиг прошлогоднего уровня, но рост носит устойчивый характер. Как сообщила пресс-служба Дальневосточного Сбербанка, всего с начала года банком выдано более 40 тысяч кредитов на сумму более 6,5 млрд рублей. Средняя ставка по кредиту составляет 15,5% годовых.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются потребительские кредиты, их доля более 53%, и жилищные кредиты - более 36%. В последнее время наметилась тенденция к увеличению доли кредитов на покупку жилья. Только в 2009 году более 1000 семей улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись кредитом Сбербанка России.

Общий объем кредитного портфеля банка по кредитам физлицам составляет примерно 40 млрд рублей. Дальневосточный банк Сбербанка России сохраняет лидерство среди банков региона по объему выдаваемых кредитов, и по данным за первое полугодие 2009 г. доля Сбербанка составляет более 38% рынка кредитования в регионе.

Дальневосточный банк Сбербанка России создан 1 января 2001 года, в его состав вошли территориальные банки Сбербанка, работающие в пяти субъектах федерации - Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске - столице Дальневосточного федерального округа. Банк объединяет 22 отделения, 455 внутренних подразделений, расположенных от Северо-Курильска до Благовещенска и от Находки до Охотска.