www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.74 р. 100 JPY: 61.02 р.
EUR: 78.64 р. 10 CNY: 99.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Сбербанк начинает выдавать валютные кредиты населению

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный банк Сбербанка России сообщает об увеличении спроса населения на кредитные ресурсы. В июле выдано более 10 тысяч кредитов, то есть примерно столько же, сколько за первый квартал текущего года.

Спрос еще не достиг прошлогоднего уровня, но рост носит устойчивый характер. Как сообщила пресс-служба Дальневосточного Сбербанка, всего с начала года банком выдано более 40 тысяч кредитов на сумму более 6,5 млрд рублей. Средняя ставка по кредиту составляет 15,5% годовых.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются потребительские кредиты, их доля более 53%, и жилищные кредиты - более 36%. В последнее время наметилась тенденция к увеличению доли кредитов на покупку жилья. Только в 2009 году более 1000 семей улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись кредитом Сбербанка России.

Общий объем кредитного портфеля банка по кредитам физлицам составляет примерно 40 млрд рублей. Дальневосточный банк Сбербанка России сохраняет лидерство среди банков региона по объему выдаваемых кредитов, и по данным за первое полугодие 2009 г. доля Сбербанка составляет более 38% рынка кредитования в регионе.

Дальневосточный банк Сбербанка России создан 1 января 2001 года, в его состав вошли территориальные банки Сбербанка, работающие в пяти субъектах федерации - Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске - столице Дальневосточного федерального округа. Банк объединяет 22 отделения, 455 внутренних подразделений, расположенных от Северо-Курильска до Благовещенска и от Находки до Охотска.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru