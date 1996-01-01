Росбанк снижает проценты по кредитам

Росбанк снизил процентную ставку по кредитам населению на 3%. В Росбанке начали действовать новые условия кредитования сотрудников организаций, заключивших с банком договор на перечисление заработной платы. Для этой категории клиентов существенно снижены процентные ставки как по программам кредитования на неотложные нужды, так и по популярной среди владельцев зарплатных карт Росбанка услуге "Овердрафт".