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Процент по вкладу "Мультивалютный" НБ "ТРАСТ" растет
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Национальный банк "ТРАСТ" обновил условия срочного вклада "Мультивалютный": для удобства клиентов введены льготные условия досрочного снятия (без потери процентов), а также до 3-х лет увеличен срок, на который можно открыть вклад. Теперь при досрочном востребовании вклада накопленные проценты пересчитываются не по ставке "до востребования". Льготные условия досрочного расторжения позволяют при экстренном закрытии вклада (по просьбе клиента) получить до 16% годовых в рублях, 11,5% годовых в долларах и 10,5% годовых в евро.
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