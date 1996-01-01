Пенсионные взносы принимает "Телебанк" ВТБ24

С 24 августа клиентам ВТБ 24 стал доступен еще один сервис: перечисление взносов по программе государственного софинансирования пенсии через систему "Телебанк". Воспользоваться новой услугой могут клиенты ВТБ24 - пользователи системы "Телебанк". Комиссия по переводу взносов через систему "Телебанк" не взимается, перечисленные клиентом средства полностью зачисляются на его именной пенсионный счет.