С ноября-2009 бюджетники Приморья переходят на новую систему оплаты труда

Ноябрь - очередной срок, который озвучен для медиков края, когда они распрощаются с окладом по единой тарифной сетке. Теперь между работодателем и работниками будет действовать трудовой договор, который и определит размер оклада.

Сейчас руководитель поликлиники или больницы сам будет устанавливать их размер, и себе тоже. 0 или 50% от оклада - как совесть подскажет... В прошлое уходит и жесткое штатное расписание. Вместо него руководитель получает право решать кадровые вопросы на свое усмотрение: можно сократить часть работников и разделить их зарплату на остальных. Будет сделан решительный шаг от уравниловки и тарифа к "сдельщине" в бюджетных учреждениях.

Плохо это или хорошо и не станут ли зарплаты медиков зависеть от лояльности начальнику - мы поинтересовались у главврача Кавалеровской райбольницы Ирины МАРИНЧЕНКО.

Зарплата медиков вырастет за счет премиальных

- Когда ваша райбольница перейдет на новую систему оплаты труда?

- Планировалось, что сначала на новую систему оплаты перейдут 4 краевых учреждения с 2009 г. А в целом территории перейдут на новую схему оплаты во второй половине года, сроки несколько раз переносили. Сейчас, говорят, с 1 ноября.

- Не получится ли так, что любимчикам руководитель бюджетного учреждения - в данном случае - больницы - назначит большие зарплаты?

- У руководителя появятся дополнительные возможности по стимуляции работников и по их наказанию рублем. Зарплата даже вырастет за счет премиальных, если человек будет достойно исполнять свои обязанности. Что касается субъективизма: с моей стороны этого не будет. Для меня главный критерий оценки труда - отношение человека к работе. Будет он хорошо работать, даже если у него скверный характер, - он все равно получит положенную зарплату и премиальные.

- Говорят, работодателя сверху будут ограничивать кучей методических рекомендаций, по каким принципам платить сотрудникам...

- В основе всех рекомендаций - качественные показатели работы врача, наличие жалоб от населения. Повышающие или понижающие коэффициенты зависят от категории врача, от того, повышает ли он квалификацию на учебах, от показателей работы.

Сокращений не будет. Пока

- Некоторые опасаются, что будут получать меньше. А куда же меньше, если невропатолог, например, получает сегодня всего 5000 рублей?

- Невропатолог получает гораздо больше. 5000 - это оклад. Без учета коэффициентов, дохода от платных услуг, от подработок. А у нас никто из врачей на одну ставку не работает, все берут на себя дополнительные. Поэтому врачи зарабатывают больше 10 тыс., участковые терапевты - и вовсе более 25 тыс.

- Работодатель раньше был связан штатным расписанием. Сегодня он может сократить часть работников и разделить их зарплату на всех остальных. Не сократите ли вы медперсонал? Нынче кризис, и глава района говорит, будут "резать" все статьи расходов, в том числе на медицину...

- Всего в больнице заняты 812 человек. И я не собираюсь в текущем году сокращать персонал. У больницы три источника финансирования - райбюджет, фонд медстраха и платные услуги. Фонд постоянно меняет тарифы, по которым рассчитывается с нами за пролеченного пациента. За год они выросли в 4 раза. У нас немного статей расходов, финансируемых райбюджетом: коммунальные расходы, бензин, содержание "Скорой помощи", туберкулезного отделения, трансфузиолога - специалиста по переливанию крови. Зарплату, медикаменты, оборудование оплачивает ТФОМС. Вот если нас вынудят сокращать коечный фонд - тогда придется и сотрудников сокращать.

Платные услуги... на мыло

- В прошлом году мы получали оборудование от ТФОМСа - новый кувез для выхаживания недоношенных детей и аппарат УЗИ. За последние три года мы получили оборудования в рамках нацпроекта на 10,5 млн руб. Плюс две "Газели" для "Скорой". В числе оборудования, поставленного в рамках нацпроекта, рентген-аппарат, аппарат УЗИ, гистероскоп, гастродуоденоскоп, электрокардиографы, анализаторы для лаборатории...

- На что сегодня идут деньги от платных услуг, оказываемых больницей?

- Согласно разработанному и утвержденному районной думой положению мы можем тратить на зарплату медперсоналу, хозяйственные расходы, покупку оргтехники, оборудования, оплату связи, интернета, ремонт больницы, запчасти для машин, учебу для сотрудников. Доплаты получают те, кто оказывает платные услуги. Нам платят за прохождение медосмотров, профосмотров, за обследования разного рода.

- Сможет ли больница обойтись без этих денег, т.е. отказаться от платных услуг, о чем поговаривают сегодня?

- Мы зарабатываем в год на платных услугах 3 млн руб. Если эти деньги у нас отберут, будет туго - тогда придется дополнительно раскошеливаться району. Район нам в этом году при потребности 48 млн руб. утвердил расходы примерно на 32 млн руб., даже меньше, чем в прошлом году. Если запретят платные услуги, нам не на что будет купить даже стиральный порошок и мыло.