www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банки переводят кредиты в ПИФы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Последние показатели деятельности российских банков свидетельствуют: худшие прогнозы пока не оправдываются. Доля просроченных кредитов банков РФ по состоянию на 1 августа составила 5,4% от совокупного кредитного портфеля.

Как сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаил СУХОВ, просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору на 1 августа была на уровне 5,3%, физическим лицам - 5,9%. "Темпы прироста просроченной задолженности идут по затухающему сценарию", - отметил представитель ЦБ.

По данным Михаила Сухова, объем сформированных банками РФ резервов на возможные потери по ссудам на 1 августа составил порядка 1,6 трлн руб. "Объем накопленных резервов перекрывает портфель кредитов физлицам на 11%, портфель кредитов корпоративным клиентам - на 7,9%", - сказал он, отметив, что ЦБ РФ в целом удовлетворен уровнем резервирования российских банков.

Несмотря на снижение темпов роста просроченной задолженности российских банков в июле, ЦБ РФ пока не меняет своих прогнозов. В Банке России видят два сценария развития событий: при оптимистичном варианте объем просроченных кредитов к концу 2009г. составит менее 9-10%, при пессимистичном - превысит 10%.

Учитывая текущую ситуацию и прогнозы на ближайшие будущее, ЦБ РФ не планирует расширять программу докапитализации банков в 2009-2010гг. Изначально сумма, которую государство потратит на схему рекапитализации банков с использованием облигаций федерального займа (ОФЗ), была установлена в размере 210 млрд руб. ($6,5 млрд) на 2009г. и 250 млрд руб. ($7,6 млрд) - на 2010г.

Михаил Сухов обратил внимание на такой важный момент, как перевод в течение летних месяцев банками кредитных портфелей в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) на сотни миллиардов рублей, добавив, что масштабы явления возрастают. В то же время он отметил, что надзорные органы Банка России будут следить за тем, чтобы данные операции правильно оценивались с точки зрения рисков. "Не нужно думать, что надзорный орган будет допускать ситуацию, когда плохой портфель будет заменен на формально хорошую инвестицию. Закрывать глаза на подобное было бы неправильно", - подчеркнул Михаил Сухов.

Банки стараются занизить отражаемую в отчетности сумму просроченных кредитов, чтобы сократить размер отчислений в резервы на убытки по кредитам, поскольку такие отчисления ведут к сокращению капитала банка. Одним из способов ухода от необходимости таких отчислений является перевод проблемного кредита с баланса банка в ЗПИФы, которые требуют менее значительного резервирования. Обеспокоенность Банка России данной практикой и планы ужесточить контроль над такими сделками эксперт считает положительным фактором для банковского сектора.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru