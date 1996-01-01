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Банки переводят кредиты в ПИФы
Последние показатели деятельности российских банков свидетельствуют: худшие прогнозы пока не оправдываются. Доля просроченных кредитов банков РФ по состоянию на 1 августа составила 5,4% от совокупного кредитного портфеля.
Как сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаил СУХОВ, просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору на 1 августа была на уровне 5,3%, физическим лицам - 5,9%. "Темпы прироста просроченной задолженности идут по затухающему сценарию", - отметил представитель ЦБ.
По данным Михаила Сухова, объем сформированных банками РФ резервов на возможные потери по ссудам на 1 августа составил порядка 1,6 трлн руб. "Объем накопленных резервов перекрывает портфель кредитов физлицам на 11%, портфель кредитов корпоративным клиентам - на 7,9%", - сказал он, отметив, что ЦБ РФ в целом удовлетворен уровнем резервирования российских банков.
Несмотря на снижение темпов роста просроченной задолженности российских банков в июле, ЦБ РФ пока не меняет своих прогнозов. В Банке России видят два сценария развития событий: при оптимистичном варианте объем просроченных кредитов к концу 2009г. составит менее 9-10%, при пессимистичном - превысит 10%.
Учитывая текущую ситуацию и прогнозы на ближайшие будущее, ЦБ РФ не планирует расширять программу докапитализации банков в 2009-2010гг. Изначально сумма, которую государство потратит на схему рекапитализации банков с использованием облигаций федерального займа (ОФЗ), была установлена в размере 210 млрд руб. ($6,5 млрд) на 2009г. и 250 млрд руб. ($7,6 млрд) - на 2010г.
Михаил Сухов обратил внимание на такой важный момент, как перевод в течение летних месяцев банками кредитных портфелей в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) на сотни миллиардов рублей, добавив, что масштабы явления возрастают. В то же время он отметил, что надзорные органы Банка России будут следить за тем, чтобы данные операции правильно оценивались с точки зрения рисков. "Не нужно думать, что надзорный орган будет допускать ситуацию, когда плохой портфель будет заменен на формально хорошую инвестицию. Закрывать глаза на подобное было бы неправильно", - подчеркнул Михаил Сухов.
Банки стараются занизить отражаемую в отчетности сумму просроченных кредитов, чтобы сократить размер отчислений в резервы на убытки по кредитам, поскольку такие отчисления ведут к сокращению капитала банка. Одним из способов ухода от необходимости таких отчислений является перевод проблемного кредита с баланса банка в ЗПИФы, которые требуют менее значительного резервирования. Обеспокоенность Банка России данной практикой и планы ужесточить контроль над такими сделками эксперт считает положительным фактором для банковского сектора.
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