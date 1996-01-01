Китай на пороге резкого роста инфляции

Китай на пороге стремительного роста уровня инфляции, 2009-й - лишь начало нового инфляционного цикла - такое заявление сделал на днях заместитель генерального директора Национального статистического бюро КНР Сюй СЯНЬЧУНЬ.

"С 1982 по 2008 годы наша страна пережила 3 подобных цикла, каждый их которых начинался с низшей точки и в течение нескольких лет взлетал до максимальных показателей. Особенно ярко это проявилось во втором цикле - тогда инфляция выросла с 3,1% в 1990 до 24,1% в 1999 году. Сегодняшние кризисные события спровоцировали новый виток инфляционного роста, который может даже обойти вышеназванные цифры", - констатировал представитель статистического бюро.

"Китаю не удалось справиться с негативными кризисными тенденциями за счет увеличения внутреннего потребления, с учетом снижения экспорта. Предпринимаемые правительством КНР антикризисные меры принесли не совсем то, что от них ждали", - заявил Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор одной из крупнейших на территории Китая консалтинговых компаний Optim Consult. "Благодаря четырем триллионам юаней, по понятным причинам привлекшим внимание всего мирового сообщества, восстанавливается промышленность, встают на ноги китайские предприятия - и это, безусловно, положительный момент. Но, наряду с этим растет индекс цен производителей на материалы, сырье, сельскохозяйственные товары, что в свою очередь стимулирует все более быстрый рост индекса потребительских цен, являющегося, как известно, одним из основных показателей инфляционного давления", - заметил эксперт по Китаю.

"За последнее время существенно окреп биржевой рынок и вырос неимущественный доход населения, что также приводит к стимулированию потребления и росту цен на потребительские товары", - добавил пресс-секретарь Национального статистического бюро КНР Чжэнь ЦЗИНЬПИН. "Добавьте к этому последствия сильной засухи в 12 провинциях, впервые правительство вынужено было ввести программу по оказанию экстренной помощи фермерам, - и факт неизбежной инфляции очевиден", - резюмировал специалист.

Эксперты сходятся во мнении, что эти события пока остается только ожидать в обозримом будущем, сегодня ситуация пока находится под контролем. Об этом же говорит статистика - в мае дефляция в Китае составила 0,9%, в июне - 1,1% , в июле - 1,2%.

Досье Optim Consult - одна из крупнейших консалтинговых компаний, работающих на территории Китая. Предоставляет широкий спектр профессиональных услуг для компаний из России и стран СНГ, заинтересованных в деловом сотрудничестве с Китаем. На сегодняшний день Optim Consult сотрудничает более чем с тремястами китайскими производителями. Компания - действующий член Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства, активный член 12-ти профессиональных китайских ассоциаций, член авторитетной международной ассоциации профессионалов маркетинговых исследований ESOMAR и Международного Союза товаропроизводителей. В компании работает команда из 61 сотрудника, объединяющая профессионалов юридической, финансовой, экономической и переводческой специальностей, обладающих экспертными знаниями в области ведения бизнеса в Китае.

Юлиана СМАГИНА, пресс-секретарь компании Optim Consult